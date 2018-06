Izquierda Unida busca la unión de partidos y asociaciones en Alhaurín de la Torre Un momento de la primera asamblea en busca de la confluencia, durante la intervención de Caravias. :: sur Hace un llamamiento a la confluencia social para crear una alternativa al gobierno del Partido Popular de cara a las elecciones municipales FERNANDO TORRES Domingo, 10 junio 2018, 00:22

Alhaurín de la Torre destaca por albergar a numerosas asociaciones, colectivos y entidades de todo tipo, desde políticas a culturales. Aprovechando esta realidad tan característica del municipio, el grupo local de Izquierda Unida ha lanzado en las últimas semanas un llamamiento a todos los partidos y grupos sociales de la localidad en busca de la confluencia. Este ambicioso proyecto nace de la voluntad de crear una alternativa con la que dar visibilidad «a todos los actores sociales y políticos que entiendan que es imprescindible un cambio progresista». Así lo recoge el documento oficial con el que IU busca sumar fuerzas.

Cuando se hizo el primer llamamiento, la moción de censura que ha erigido a Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno todavía no había sido ni siquiera planteada. Por ello, en las primera líneas del llamamiento hablan de las políticas del PP y su apoyo cómplice del PSOE a nivel nacional. Según Izquierda Unida, la modificación del artículo 135 de la Constitución está llevando a los Ayuntamientos a una situación «muy complicada», con «continuas trabas y limitaciones económicas y competenciales, tratando de convertir a las corporaciones locales en meros gestores». Pese a que el PP ya no está en el Gobierno central, continúa dirigiendo el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (como ha sido durante más de 20 años), y aunque en la confluencia no se hace referencia directa al equipo de Gobierno local, el partido de izquierdas sí menciona algunos de los puntos más sustanciales de la actualidad del municipio.

Izquierda Unida considera que la pérdida de capacidad de gestión de los ayuntamientos está agravada por el «deterioro en la calidad de vida» de la mayoría social del país, y confían en que su análisis es «compartido» por el resto de agrupaciones de la localidad y vecinos a título individual. Por ello persiguen crear una gran unión basada en esa realidad.

«Desde IU ponemos a disposición de la confluencia por una alternativa de progreso, nuestra experiencia, nuestro bagaje acumulado de todos estos años y nuestro conocimiento de Alhaurín de la Torre y sus necesidades». Estas carencias son el principal objetivo de la confluencia. El primero de ellos es «la imperiosa obligación de mejorar las comunicaciones, tanto con Málaga y la costa como con las urbanizaciones y las pedanías». En este punto señalan que es prioritario crear una línea de cercanías. De igual manera destacan la necesidad de crear un municipio «más social» que resuelva el problema de la vivienda pública, con servicios centrados en las familias desfavorecidas.

En esta hoja de ruta se indica la creación de un plan de desarrollo social integral para la localidad, la contratación transparente y justa y el empleo público que respete siempre las condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Por último se enumera «la potenciación del sector agrario; la lucha sin cuartel contra la violencia sexista y la corrupción; un desarrollo sostenible, cuidando el medio ambiente, propiciando la restauración de la Sierra, la declaración de Parque Natural y solucionando los problemas de las líneas de alta tensión» entre otros puntos.

De momento, según explica el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alhaurín, el círculo de Podemos presente en Alhaurín de la Torre ha participado en la primera reunión, aunque no será hasta las próximas asambleas que se decida si se suman a la confluencia o no. El partido Alhaurín Despierta ya ha señalado que, de momento no quieren participar en la unión.