«No sé nada de mis dos hijas desde el pasado 8 de julio» El juzgado de Archidona decreta una orden de detención y presentación contra la madre de las menores tras no entregarlas a su exmarido JUAN SOTO Málaga Sábado, 2 septiembre 2017, 00:47

Fue una breve conversación telefónica, sobre cualquier tema sin importancia, apenas 20 días antes de volver a verlas. T. S., un ciudadano griego con residencia en Archidona, debería haberse encontrado con sus dos hijas, de cinco y siete años, el pasado 28 de julio, pero su exmujer no se presentó al punto de encuentro designado por el juzgado y desde entonces no sabe nada del paradero de las menores. «No sé nada de mis hijas desde que hablé con la pequeña el 8 de julio», afirma con gran preocupación.

Tras diferentes gestiones infructuosas por parte de su abogado, el exmarido presentó la correspondiente denuncia en el Juzgado de Instrucción de Archidona y la juez ha acordado una orden de detención y presentación de la mujer, de 41 años, a la que se le investiga por un presunto delito de sustracción de menores y se encuentra ilocalizada desde el pasado mes de julio, según ha adelantado Málaga Hoy.

Tal y como explica el denunciante, que prefiere que no aparezca su nombre, ni siquiera la familia de la mujer conoce cuál es su paradero, ya que tiene el teléfono apagado y lleva varios días fuera del pueblo. «Sólo me preocupa saber dónde están mis niñas; no sé si están bien o les ha podido pasar algo», explica. Es más, asegura que la mayor tiene una dolencia de corazón y que no puede sufrir sobresaltos. «Necesita tranquilidad y una vida feliz», insiste en varias ocasiones.

Sanz confirma la búsqueda de la mujer que ha huido El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan a la mujer de Archidona que ha huido con sus hijas. Después de asistir a la Junta Local de Seguridad extraordinaria en Jaén dijo que «por parte de los cuerpos policiales se está desarrollando todas aquellas actividades lógicas atendido a la petición del juzgado de búsqueda y localización de la persona». Sanz añadió que «en estos momentos se desconoce el paradero» y «no hay ninguna novedad» sobre esa decisión del juzgado «motivada porque a finales de julio no se persona la madre con las dos hijas a entregar en el punto de encuentro familiar en la fecha y el momento señalados». A partir de ahí, recuerda que hay una denuncia hacia la madre y ha motivado esta reacción del juzgado, de modo que «cumpliendo los mandatos judiciales» la misión es «buscar y localizar a esta persona y sus hijas».

La expareja se encuentra divorciada legalmente desde el verano del año pasado, sin que hasta la fecha se hayan producido problemas con la custodia de los menores. El padre trabaja en el extranjero y se solía quedar con las pequeñas cada vez que tenía descanso o vacaciones. En esta ocasión se había desplazado hasta Archidona para pasar el mes de vacaciones, aunque nada ha sido como esperaba.

Pese a todo el calvario que asegura estar sufriendo –apenas duerme dos horas desde que desaparecieron sus hijas– este vecino muy querido en Archidona quiere dar las gracias a la población en general. «Estoy recibiendo muchos apoyos y ánimos por parte de todo el pueblo, y también quiero agradecer el trabajo que está realizando la policía», confiesa.

Su abogado, Roberto García, recuerda que la última vez que los vio fue en mayo y que él se encargó de llevarlas al colegio y de recogerlas sin ningún tipo de incidencia o contratiempo. «Lo realmente preocupante del caso es que nadie sabe dónde se encuentran las menores», resume. El letrado, que espera que la situación se resuelva de forma favorable en el menor tiempo posible, agradece la celeridad con la que ha actuado la juez decretando la orden de detención y presentación. «Lo más importante es saber dónde están esas niñas y que se encuentran en perfecto estado», apunta.

Orden de protección

De forma paralela a esta búsqueda, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó ayer que el Juzgado de Instrucción de Archidona también está instruyendo una denuncia de violencia de género presentada el pasado 30 de mayo por C.P.A., la mujer en paradero desconocido con sus dos hijas menores, y sobre la que la juez ha acordado orden de detención y presentación en el Juzgado por un presunto delito de sustracción ilícita de menores.

Detallan que el mismo día de presentación de la denuncia, la juez escuchó a la mujer y a su expareja y a varios testigos, y a petición del fiscal, acordó una orden de protección para ella. Igualmente, el pasado 10 de julio, también a petición de Fiscalía, la juez solicitó un informe psicológico de C.P.A. para analizar la veracidad de su declaración judicial. Por último, el 31 de julio, la juez escuchó la declaración de otro testigo en estos hechos denunciados.