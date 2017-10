La Hermandad del Ecce Homo aprueba una nueva junta de gobierno Los titulares del Ecce Homo momentos antes de la salida del Jueves Santo. m. arias Tras un año de intervención del Obispado, Juan Jesús García será nombrado hermano mayor las próximas semanas ALEXIS OJEDA RONDA. Lunes, 9 octubre 2017, 00:13

Dice el refranero español que después de la tormenta siempre llega la calma aunque la realidad demuestra que el dicho a veces se cumple y otras no. Al menos en el caso de la Hermandad del Ecce Homo se puede afirmar que un anticiclón de buenas noticias ha llegado para quedarse, al menos por el momento, tras aprobarse el pasado sábado 30 de septiembre mediante cabildo general ordinario de elecciones la única candidatura presentada como nueva junta -previo visto bueno del Obispado de Málaga- y que está liderada por uno de los hermanos veteranos de la Cofradía del Jueves Santo, Juan Jesús García.

El cabildo, de gran importancia para la corporación por el trascendental tema a tratar, se celebró en segunda convocatoria en las instalaciones de la casa hermandad situada en calle Armiñán. La cita estuvo presidida por el rondeño Luis Candelas, quien en este último año ha ejercido como comisario de la hermandad por requerimiento del Obispado de Málaga, así como de mediador de la cofradía en el fragor de una batalla interna en el seno de la hermandad por la existencia de profundas discrepancias entre varias sensibilidades. De los 48 votos emitidos en el proceso de votación, 40 de ellos apoyaron la candidatura, cuatro fueron en contra y otros cuatro estuvieron en blanco. Además del acto de la votación se procedió a un coloquio con el que se trató de resolver dudas de la candidatura y poner puntos en común entre los asistentes, aunque de nuevo quedaron patentes algunas diferencias que denotan que aún no todas las discrepancias pasadas están superadas en la cofradía.

La nueva junta está a la espera de que el Obispado formalice todo el proceso burocrático para coger las riendas de la cofradía y proceder así a la jura de los nuevos cargos. Un acto que desde la hermandad esperan celebrar entre las próximas dos o cuatro semanas, y con el que se iniciará el nuevo mandato. El resto de los principales componentes de la junta que trabajarán codo con codo junto a Juan Jesús García son: Alejandro Guerrero como teniente hermano mayor; María García, secretaria; María Dolores García, fiscal; Manuel Guerrero, tesorero; y Víctor Manuel Rosado como albacea general; mientras que el resto de componentes aún no se han precisado. Tras los trámites pertinentes, la cofradía celebrará una misa en el santuario de la Paz -sede canónica de la hermandad- en la que se llevará a cabo el acto de jura ante los titulares de la corporación y se despedirá a Luis Candelas tras su labor como comisario.

Un nombre y una labor. Ese fue el enigma que el Obispado de Málaga tuvo que resolver hace un año después de que, tras tres convocatorias de elecciones en la Hermandad del Ecce Homo, no hubiese ninguna candidatura firme para formar la nueva junta de gobierno. Ante esa situación, la autoridad eclesiástica nombró al rondeño Luis Candelas como comisario de la hermandad para tratar de poner orden en los problemas de la cofradía y conseguir una candidatura para formar nueva junta. Una situación que pese a no ser nueva en la provincia de Málaga sí que lo ha sido en la ciudad de Ronda. En estos doce meses, la labor de Candelas ha sido la reservada habitualmente al hermano mayor para mantener la vida de la hermandad sin olvidar el ansiado propósito de formar una junta de gobierno nueva. Según afirma a este periódico Luis Candelas, pese haber cumplido su cometido, se va con una sensación «agridulce» por no haberse logrado formar una candidatura conjunta con ambas sensibilidades. El comisario saliente reconoce que «las tensiones aún son notables». De entre todos los momentos vividos, Candelas destaca la estación de penitencia del pasado Jueves Santo como «el más delicado ya que corrió un serio riesgo de no poderse llevar adelante», aunque finalmente la cofradía pudo cumplir con su cita en la Semana Santa de Ronda. Para los cuatro próximos años de la nueva junta, Candelas les desea lo mejor y espera que la cofradía recupere la serenidad y «su importancia histórica en la Semana Mayor de Ronda».