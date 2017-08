«Me gusta mucho el cartel de la Goyesca» Ineva Becerra Ríos. V. M. Esta estudiante de Magisterio en Educación Primaria sueña con el día en el que le impongan la medalla de la Feria y Fiestas de Pedro Romero Ineva BecerraDama Goyesca de la Feria y Fiestas de Pedro Romero 2017 FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 14 agosto 2017, 00:33

Ineva Becerra está muy cerca de hacer su sueño realidad. La joven estudiante de Magisterio en Educación Primaria llevaba seis años soñando con ser dama goyesca, y una vez conseguido está cerca de vivir uno de los dos momentos más especiales para ella, el de la imposición de la medalla de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Becerra, junto al resto de sus compañeras, asistirá a buen seguro a una noche que nunca podrá olvidar. Han sido semanas de preparativos, de nervios y de tensión acumulada, pero ya se acerca el gran día.

No obstante, el acto de la medalla será un poco más tarde de lo programado, ya que tras el fallecimiento de cuatro vecinos de la localidad en un accidente de tráfico en la India, el Ayuntamiento suspendió la imposición de medallas que estaba prevista para el pasado miércoles.

QUIÉN ES Nombre Ineva Becerra Ríos. Edad 20 años. Su traje Lo ha diseñado Javier Jiménez. Qué está haciendo En septiembre comenzará en la Universidad de Málaga el segundo curso del Grado en Educación Primaria. Sus rincones favoritos El Tajo visto desde abajo.

Muchas semanas han pasado desde que la concejala de Fiestas, María José Sánchez, le telefoneara para comunicarle que era una de las elegidas para ser dama goyesca, rememora: «Presenté en el Ayuntamiento mi solicitud y al ver que no me llamaban mi padre se acercó para preguntar si había algún problema. Allí le dijeron que estuviésemos tranquilos, porque sería una de las damas goyescas de este año. Sin embargo, no me lo creí hasta que recibí la llamada en la que me lo confirmaron».

«El broche que luciré me lo regaló mi abuela y para mí tiene un valor incalculable»

De este modo, ha seguido el paso de su hermana mayor, Alba, quien hace seis años tuvo también el honor de ser dama goyesca en Ronda y quien en estos últimos meses le ha dado más consejos que en toda su vida: «Siempre hemos estado muy unidas, pero últimamente hablamos mucho más. Ella me ha dado innumerables consejos: que no me manche el vestido, que cuide la medalla y, especialmente, que disfrute de esta Feria, porque será muy especial y diferente a todas las que he vivido hasta ahora».

Desde muy pequeñita, Ineva ha acudido a la Feria con sus padres y familiares. Recuerda que solían ir a la de noche y que su madre siempre la vestía de flamenca. No obstante, con el paso de los años las cosas han cambiado un poco, explica: «Ahora sigo yendo mucho, pero más con mis amigos. No suelo acudir tanto con mi familia. Lo que sí me gusta es asistir con ellos a la Goyesca». La universitaria se declara una amante de los toros, especialmente de la Corrida Goyesca, a la que ha asistido junto a sus padres y hermana en diversas ocasiones. Precisamente, la segunda fecha que tiene apuntada en su agenda en rojo es la del popular festejo: «Tengo muchas ganas de entrar a la plaza de toros con mi vestido de goyesca. Además, creo que este año disfrutaré mucho de la faena, porque me ha gustado mucho el cartel que han presentado».

Regalos muy especiales

El traje de goyesca que lucirá se lo ha confeccionado el diseñador Javier Jiménez. Desde que le confirmaron que sería una de las siete damas goyescas de este año no dudó en ponerse en las manos de este profesional, afirma: «Vi por Internet sus trabajos y me encantó. Se adaptaba mucho a mi gusto y a mi forma de ser, así que lo tuve claro». No obstante, lo más especial será poder lucir uno de los complementos más emotivos para ella, confiesa: «Llevaré un broche que me regaló mi abuela Antonia antes de fallecer. Me lo compró con todo su cariño y para mí tiene un valor incalculable». Su hermana también ha querido que luciese algo suyo en un día tan especial y por ello le regaló la madroñera. Sin duda, toda una muestra del orgullo y la ilusión con la que la familia está viviendo el nombramiento de la pequeña de los Becerra.

Tras hacer su mayor sueño realidad, ahora Ineva se centra en su siguiente meta: concluir el Grado de Magisterio en Educación Primaria y encontrar un trabajo para ejercer de maestra, que es lo que más le gusta. Para ello, deberá completar tres cursos más en la Universidad de Málaga, lugar donde está cursando la carrera.