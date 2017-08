Los grupos políticos evitan debatir sobre el 'caso boda' en un pleno extraordinario El sillón que ocupaba Jiménez, que será sustituido por Mari Paz Aguilar, este pasado lunes. v. m. En la sesión se hizo efectiva la dimisión del edil por el cambio de fecha en el acta matrimonial de su hija, lo que le permitió disfrutar de vacaciones VANESSA MELGAR RONDA. Lunes, 28 agosto 2017, 01:15

Después del ruido por el famoso 'caso boda', el pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento para hacer efectiva la dimisión del concejal del PSOE José María Jiménez, duró solo minutos. Ningún grupo político quiso debatir sobre el escándalo y la oposición, PP y APR, tampoco pidió explicaciones a la alcaldesa, Teresa Valdenebro, ni al equipo de gobierno, conformado por el PSOE, el PA e IU. Cabe recordar que Jiménez anunció su marcha después de que saltara a la luz pública el cambio de fecha en un acta matrimonial de su hija (la boda, oficiada por Valdenebro, fue el 17 de junio y en el documento figura el 21), lo que permitió, según publicó ABC, que la contrayente pudiese acceder a un contrato temporal en el Hospital de la Serranía y beneficiarse de vacaciones en las que se fue a Nueva York de luna de miel. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto una investigación y el PP ha pedido en distintas ocasiones la dimisión de la alcaldesa «por mentir» y también anunció que llevará los hechos a la Fiscalía, como la propia regidora.

Ésta, después del fugaz pleno, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que ya fue a la Fiscalía, el pasado 10 de agosto. Mostró el documento y reiteró que espera «que se diriman las responsabilidades jurídicas, las políticas ya las ha asumido el concejal José María Jiménez con su dimisión. La primera interesada en que esta cuestión se aclare soy yo y todo el equipo de gobierno en su conjunto. No tengo miedo a nada», expresó.

Valdenebro reprochó al PP su forma de hacer oposición, en redes sociales, dijo. Endureció su discurso contra la exalcaldesa del PP María de la Paz Fernández a la que, con el PA e IU, quitó el sillón de la Alcaldía: «Como ya sé el camino a la Fiscalía, como dice la canción, no va a criar hierba... Hay muchas cuestiones que yo quiero que se aclaren en este ayuntamiento, bien puede ser la recompra del campo de fútbol por parte de la portavoz liberada de la oposición (refiriéndose a Fernández), bien puede ser el decreto debatido en los últimos plenos que ha sido declarado nulo de pleno derecho por el Consejo Consultivo de Andalucía de la portavoz mediante el que quería poner en un puesto de trabajo a un funcionario al que no le correspondía, que no había hecho méritos para ello», relató y pidió a Fernández que le pida a uno de sus cargos de confianza «que pague el dinero lo que le debe a los rondeños», refiriéndose a una serie de adelantos firmados por la exalcaldesa en la nómina de uno de estos cargos (alrededor de 1.400 euros) que están pendientes de reembolsar, un importe que «ya ha entrado en vía ejecutiva».

La alcaldesa, que argumentó que no leyó el documento, ya ha llevado los hechos a la Fiscalía

«¿Y se denuncia ella misma?»

«Para dar ejemplo, hay que dar ejemplo», sentenció y exigió a la exalcaldesa que «se lave la boca con lejía» para hablar de ella y de los miembros de su equipo de gobierno. Valdenebro exigió a Fernández una «actitud colaborativa» y la acusó de «maltrato verbal».

La líder de los populares, vía Facebook, refiriéndose a los hechos, escribió: «¿Y se denuncia ella misma?» y también: «Es obligación de cualquier responsable público responder por sus actos. Yo lo he hecho y lo seguiré haciendo siempre con la tranquilidad de hacer bien las cosas. Cuando alguien al verse acorralado intenta amenazar a otras personas, es que cree que los demás son de su calaña. Las denuncias hay que hacerlas siempre y no cuando uno está al borde de la inhabilitación. Entonces no se tiene credibilidad».

Esta semana, el portavoz del PP en Málaga, José Ramón Carmona volvió a pedir la dimisión de Valdenebro, a la que de pidió que deje de «dilatar» su marcha. Carmona rechazó las amenazas por parte de la regidora al PP en Ronda y dijo que debió acudir a la Fiscalía cuando tuvo constancia de la irregularidad.