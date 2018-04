Las grabaciones durante la búsqueda de Lucía Vivar

Con la causa penal abocada al archivo tras considerar el fiscal que no hay indicios de asesinato y que la investigación está «agotada», el 'caso Lucía' sigue dejando, entre otros interrogantes, una cuestión clave para la familia: ¿por qué no se interrumpió el servicio ferroviario? A instancias de los padres, la jueza trasladó la pregunta a la Guardia Civil y a Adif, que remitieron sendos informes donde aclaraban las circunstancias en las que se tomó la decisión.

La magistrada requirió además al administrador de infraestructuras ferroviarias todas las conversaciones que se mantuvieron esa noche, la madrugada del 27 de julio de 2017, entre el Centro de Tráfico Centralizado (CTC), el de Protección y Seguridad (CPS) y el maquinista. Las grabaciones de esas comunicaciones, a las que ha tenido acceso SUR, revelan cómo se gestionó la situación. Esta es la transcripción de los archivos de audio durante la búsqueda, previos al hallazgo del cadáver de la pequeña.

Audio 1

–¿Puesto de mando?

-Sí.

-Le llamo de seguridad.

-Tengo una patrulla en la estación de Pizarra. Están colaborando con la Guardia Civil porque una niña de tres años se ha perdido en la zona y, como han encontrado un chupete cerca de la máquina de autoventas, creen que puede ser de la niña y están buscando por la zona. Me dicen que cerca de la zona de vía puede haber gente buscando a la cría, en Pizarra. Por si hay alguna vagoneta o algo que pueda moverse por ahí, que sepa que pudiera haber gente...

-¿En los alrededores de la estación?

-Exactamente.

-Venga, buenas noches.

Audio 2

-Buenas noches. El personal que andaba por Pizarra... sigue por ahí?

-Sí.

-No tenemos nada [se refiere al servicio nocturno de vagonetas para el mantenimiento de las vías], pero por favor, que cuando termine la búsqueda, que nos lo comuniquen.

-Ok, aviso a la patrulla.

Audio 3

-La patrulla [los vigilantes contratados por Adif] nos dice que la Guardia Civil se fue a las cinco, que quedan por allí algunas personas… Si usted no tiene inconveniente, como a las 6.03 sale uno [tren] de Málaga, pues que para entonces, lógicamente, estén todos fuera de la zona de vía… Para esa hora, tienen instrucciones de que los aparten aún más. Con la linterna y la gente buscando, puede ocurrir que el maquinista se lleve un susto.

-Sí, sí. De acuerdo.

Audio 4

-El tema de Pizarra... Hace unos minutos ha llegado la guardia civil con perros. He pedido a los compañeros que nos digan qué tiempo necesitan… Primero, si requieren el corte de circulación, y segundo, si lo requieren, qué tiempo necesitan, y estoy a la espera de que me den esa información.

-Pero es en la misma estación de Pizarra, no?

–Efectivamente.

–Bueno, pues entonces el próximo Cercanías, cuando esté a la altura de Aljaima (Cártama), si no me ha dicho nada, lo vuelvo a llamar.

Audio 5

-Nos comunica la patrulla que la Guardia Civil ha empezado a actuar con los perros y vamos a dos metros de las vías, pegaditos a las vías, a ver si localizan el rastro de la niña.

-Pero en la estación de Pizarra, o en el trayecto?

-Ahora mismo han empezado por la parte de Pizarra, donde ha desaparecido.

-Bueno, entonces le ordenaremos ahí marcha a la vista [circular con precaución y a velocidad reducida para poder frenar] a todos los trenes…

Audio 6

–A las 6.35, responsable de circulación del CTC, maquinista del tren 23151 circulará con marcha a la vista al paso por la estación de Pizarra por posibles personas próximas a la vía. Por lo visto está la policía y mucha gente buscando a una persona desaparecida.

-Vale, pues paso despacito.

-Despacito por si acaso.

Audio 7

-Tren 150 dispuesto para salir enseguida.

-Pues vale, ahí tiene abierto, ya sabe, le parará en Pizarra… ¿Había mucha gente en Pizarra?

-Pues había un guardia civil con un perro a la entrada, y otro guardia civil a la salida con otro perro.

-¿Y no había más gente por allí?

-Y luego estaban los dos vigilantes de seguridad de Renfe.

-Decían que había mucha gente del pueblo buscando allí.

-No, yo no he visto mucha gente, aparte de eso no he visto más gente.

Audio 8

–Oye, mira... Que he visto una cosa y voy a ir a reconocerlo. Estoy parado en el kilómetro 158,800, he visto un bulto y voy a mirarlo, eh? Ahora te llamo.

-Vale.