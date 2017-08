El ganador del sueldazo de la Once: "Repartiré el dinero tras el verano que son capaces de irse a Punta Cana sin mí" El afortunado muestra el boleto ganador. / Sur Un jubilado de Cuevas del Becerro gana un millón y medio en el sorteo VANESSA MELGAR Domingo, 13 agosto 2017, 19:25

Cuevas del Becerro, en la comarca de Guadalteba, se levantó ayer con un buenos días millonario. Y es que uno de sus vecinos, Diego Pro, natural de Ceuta y conocido como el ‘Moro viejo’, resultó agraciado el pasado sábado con un millón y medio de euros correspondientes al mayor sueldazo de la ONCE. El vendedor de Ronda, Andrés Rodríguez, le entregó, desde su terminal, la suerte en la mano cuando el afortunado estaba jugando al dominó, en el Hogar del jubilado de Cuevas, con otro tres compañeros que también compraron cupones aunque de distintos números.

«Los sábados viene a Cuevas porque descansa la lotera y me da el 59. Con la lotera juego el 89», declaró Pro, muy contento, a punto de cumplir 80 años y rodeado de su familia celebrando el premio. No quiso fotografiarse: «No, que si no van a venir a pedir muchos», bromeó.

El ‘Moro viejo’, como él dijo que le llaman, se levantó ayer sin saber que su cuenta bancaria iba a abultarse notablemente. «Yo no sabía que me había tocado, al llegar al Hogar del jubilado, por los medios de comunicación, me enteré de que había tocado en Cuevas y ya lo miré», expresó.

«Tenía la ilusión por mis hijos y nietos... yo ya, con 80 años, ¿adónde voy a ir?» Diego Pro

La ilusión de este jubilado, que estuvo trabajando en Francia y Suiza en el sector de la construcción y que había regresado hace años a Cuevas, es ayudar a sus dos hijos, uno de ellos, concejal de IU en el gobierno en el Ayuntamiento, y a sus cuatro nietos. «Tenía la ilusión de que me tocara para ellos... yo ya, con 80 años, ¿adónde voy a ir? No puedo ni comer, ni beber... Tengo que esperar a que pase el verano para repartir el dinero que son capaces de irse a Punta Cana sin mí», afirmó y añadió que está muy contento. «Su sueño era que le tocara para poder quitarle la hipoteca a sus hijos», dijo su hijo el edil, José Pro, el ‘Moro’, en el ejecutivo local con la formación independiente Más Pueblo; y explicó que no es la primera vez que Cuevas recibe un premio en los juegos de azar de esta envergadura.

El vendedor de la ONCE que llevó la suerte a Cuevas del Becerro. / Sur

En Ronda, el vendedor también mostró ayer su satisfacción. «Llevo 18 años como vendedor, he dado el Gordo cinco veces, pero este es el premio más importante. Recientemente, también 70.000 euros en Ronda», indicó.

Rodríguez trabaja en la ciudad del Tajo, donde el director de la ONCE es Carlos Marín. «Los fines de semana toca salir a los pueblos», aseguró. El sorteo del sábado, dedicado al XXX Aniversario del Cronicón de Oña de Burgos, también dejó 20.000 euros en El Ejido y otros premios en Asturias, Castilla León y Navarra.