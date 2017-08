Los futbolistas del C. D. Ronda encaran la recta final de la pretemporada El once titular del partido amistoso frente al Sierra de Yeguas. sur El conjunto de la ciudad del Tajo comenzará la Liga el próximo 3 de septiembre en casa ante el Cártama F. ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 21 agosto 2017, 00:34

El C. D. Ronda prepara intensamente el inicio de la Liga en Primera Andaluza, marcado para el fin de semana del 3 de septiembre. Los hombres de Miguel Ángel Morales han disputado hasta el momento tres partidos de pretemporada, que les han servido para ir cogiendo sensaciones y ensayar sistemas de juego. De los tres choques han ganado solo uno, aunque a estas alturas el resultado es lo de menos, como precisa el técnico cordobés: «Estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los jugadores. Van con ganas a entrenar y están compitiendo a un nivel aceptable. Hay que tener en cuenta que no son futbolistas profesionales y que el mes de agosto es complicado, algunos trabajan en la costa, otros se van de vacaciones, etc., por lo que aún no he podido entrenar con todo el equipo al completo».

Una vez publicado el calendario de la categoría, los integrantes del equipo sénior del C. D. Ronda saben que debutarán en Primera Andaluza con el Cártama y en casa. El segundo choque será frente al Athletic Fuengirola. Sin embargo, al míster no le preocupan tanto los adversarios como la organización del calendario, explica: «No me suelo fijar en los rivales. Tampoco conozco mucho a los equipos de esta categoría, ahora estamos haciendo informes para ir viendo cómo son, pero hasta que no llevemos unas ocho jornadas de Liga o así, cuando más o menos cada uno esté ubicado en una parte de la tabla, no sabremos cuáles son los más fuertes. Normalmente, me suelo centrar en la organización del calendario. Por lo que veo es bueno que empecemos en casa, porque si ganamos es positivo comenzar sumando y ante tu público. Lo negativo es que, ante una posible lucha por el ascenso, la última jornada la disputaremos fuera».