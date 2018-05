Fomento propone a Virgin que use las instalaciones del anillo de Antequera para el proyecto supersónico Hyperloop El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la firma del protocolo entra Adif y Railway Innovation Hub Spain. / EP El Centro de Tecnología Ferroviaria de Málaga trabajará como asesor técnico en iniciativas innovadoras de Adif IGNACIO LILLO y ANTONIO J. GUERRERO Málaga Miércoles, 9 mayo 2018, 17:08

En el trascurso de la firma hoy de un protocolo entre el Ministerio de Fomento, Adif y la entidad 'The Railway Innovation Hub', una unión de empresas con sede en el Centro de Tecnología Ferroviaria del Parque Tecnológico, el ministro, Íñigo de la Serna, ha confirmado que su departamento mantiene negociaciones con Virgin para que el proyecto de tren supersónico Hyperloop pueda tener un centro de desarrollo en España. Entre las instalaciones que se han barajado están las naves ya construidas, que se iban a destinar en un principio al anillo ferroviario de Antequera. Una iniciativa que la anterior ministra, Ana Pastor, rechazó y, de hecho, el Gobierno decidió no emplear los 350 millones de fondos europeos que ya estaban consignados.

De la Serna ha recalcado que aún es pronto para saber si se puede hablar del cierre de un acuerdo. «Simplemente estamos manteniendo negociaciones, encuentros y reuniones, en las que yo mismo he participado, pero hay que esperar todavía«. Con todo, a preguntas de los periodistas, subrayó que la existencia de este proyecto empresarial en el CTF de Málaga es »un factor de oportunidad« porque es único en el mundo, y ha explicado que responsables de Hyperloop han estado en España y han visitado las instalaciones existentes, aunque no aclaró si se refería a los laboratorios del PTA o a las naves de Bobadilla, o ambas. De la Serna se mostró ilusionado porque esta iniciativa pueda servir para avanzar en la modernización de las infraestructuras en España. Fuentes técnicas de Adif consultadas por SUR indicaron que no tenían constancia de estas visitas ni de contactos sobre las naves de Bobadilla, que están construidas y sin ningún uso desde 2013.

El proyecto supondría la creación del primer banco de pruebas y centro de mantenimiento fuera de Estados Unidos del proyecto Hyperloop, controlado por la multinacional Virgin aunque ideado por el fundador de Tesla, Elon Musk, y que impulsa el transporte de pasajeros y mercancías en tubos de vacío a velocidades de hasta 1.200 km/h de velocidad punta.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, mostró su respaldo tajante a este proyecto y destacó que es una «inmejorable noticia para Antequera» con la que «se confirma lo que siempre se nos había dicho desde Fomento y Adif, que se estaba trabajando para mantener el uso tecnológico y de investigación de las instalaciones del Centro Integral de Servicios Ferroviarios que existe en Bobadilla». «Si se llegara a completar el acuerdo con el tren supersónico, la relación de Antequera y el tren no ya sólo se consolida y se afianza como eje fundamental del transporte ferroviario, sino que con este anuncio del ministro de Fomento nuestra ciudad pasaría a encabezar y liderar la investigación en tecnologías ferroviarias en toda Europa«.

Impulso al CTF

En cuanto al protocolo, suscrito por los presidentes de Adif, Juan Bravo, y del 'Railway Innovation Hub Spain', Juan Elizaga, que es director general de Innovación de Ferrovial Agroman, servirá para que esta entidad trabaje como asesora técnica de los organismos estatales.

Este clúster se constituyó en diciembre con la participación de diez empresas, todas ellas ya ubicadas en el Centro de Tecnologías Ferroviarias (CTF) de Adif, en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Campanillas, pero solo cinco meses después se han sumado 39 nuevas compañías, hasta llegar a un total de 49, que abarcan todos los aspectos del sector ferroviario.

Una de las modalidades de colaboración establecidas consiste en que Adif lance retos en las áreas científicas de interés común para que las empresas del Hub realicen proyectos y programas de investigación tendentes al desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoren el ferrocarril español y que, al mismo tiempo, puedan ser trasladables a otros países, para impulsar el liderazgo del sistema ferroviario y posicionar a España como polo tecnológico de innovación y conocimiento. Asimismo, Adif y el Hub impulsarán el establecimiento de relaciones estratégicas con instituciones internacionales, europeas y españolas y la promoción de líneas estratégicas tecnológicas.

En virtud del protocolo suscrito, Adif facilitará las relaciones del Hub con otros organismos públicos que fomentan la innovación y su financiación, como el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, la agencia IDEA y organismos de la Unión Europea. Ambas partes fomentarán los intercambios de conocimientos científico-técnicos, se asesorarán recíprocamente sobre oportunidades de innovación, proyectos cooperativos, subvenciones, etc., y desarrollarán conjuntamente programas de formación de personal investigador y técnico.

El acuerdo, que tiene una vigencia inicial de cuatro años prorrogables a otros cuatro por acuerdo de las partes, ha sido firmado también por el presidente de Adif, Juan Bravo, y el presidente de The Railway Innovation Hub Spain, Juan Elízaga.