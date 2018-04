Finalizan el proyecto para un acceso peatonal al hospital de Ronda Se acaba de cumplir un año desde la apertura del centro. / SUR El Ayuntamiento concluye la redacción de la actuación que financiará la Diputación Provincial con unos doscientos mil euros VANESSA MELGAR Lunes, 16 abril 2018, 00:34

El Ayuntamiento de Ronda, concretamente la concejalía de Obras y Urbanismo, que encabeza el edil Francisco Márquez, ya ha concluido la redacción del proyecto para construir un acceso peatonal al nuevo Hospital de la Serranía de Ronda, de cuya apertura, se acaba de cumplir, en este mes, el primer año. De este modo, según indicó el portavoz de la 'Plataforma nuevo hospital ¡¡ya!!', formada por sindicatos y asociaciones y que nació para pedir, en primer lugar, la finalización de las obras del centro sanitario y, en segundo, su entrada en servicio; Agustín Rubira, el proyecto tendrá que contar con el visto bueno de la Junta de Andalucía, en concreto de la Consejería de Fomento, ya que se prevé habilitar sobre la carretera, de titularidad autonómica, que comunica la ciudad del Tajo y Algeciras.

Rubira explicó que ha podido revisar el proyecto junto con el edil de Obras y Urbanismo y el arquitecto municipal Sebastián Naranjo. El portavoz del citado ente recordó que la construcción de un acceso peatonal al nuevo hospital es una demanda de la plataforma que, inicialmente, planteó que esta infraestructura fuese subterránea, como la que daba acceso al viejo hospital comarcal, bajo la vía del tren. Sin embargo, esta modalidad fue descartada, ya que los trabajos afectarían a distintas conducciones en la zona.

Finalmente, el acceso se concretará en una pasarela elevada sobre la carretera a Algeciras que conectará el vial del hospital y el paseo de la zona de La Planilla. Los fondos para su construcción, valorada en unos doscientos mil euros, saldrán de las arcas de la Diputación, tal y como lo anunció el presidente del ente supramunicipal, Elías Bendodo, que puso como condición que el Ayuntamiento se encargase de la redacción del proyecto.

El hospital de la Serranía de Ronda, que presta servicio a la comarca natural de la ciudad del Tajo, podría tener en el futuro dos accesos peatonales, ya que también se contempla otro como consecuencia del desarrollo, por parte de un privado, de terrenos en el entorno del complejo sanitario, en los que se instalaría, tal y como ya anunció el Ayuntamiento, una superficie comercial.

Otras demandas

Por otro lado, la 'Plataforma nuevo hospital ¡¡ya!!' sigue reclamando la conversión del viejo hospital comarcal, que se cerró tras la apertura del nuevo, en un centro sociosanitario, cuya viabilidad se comprometió a estudiar la Junta de Andalucía, en un acuerdo, no obstante, no vinculante. La plataforma pidió al Gobierno andaluz que no venda los terrenos del comarcal. Igualmente, sigue demandando que se habilite un segundo acceso al Hospital de la Serranía.