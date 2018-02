De la falta de agua potable al polémico e improvisado internamiento de extranjeros

Archidona está de enhorabuena. Han pasado cinco años desde que el centro penitenciario Málaga II se erigió en el acceso más oriental de la localidad, y así permaneció, en silencio, hasta que en el año 2017 comenzó la polémica. Los sindicatos de funcionarios de prisiones señalaban por aquél entonces que los retrasos en la apertura estaban perjudicando a muchos trabajadores, aunque se desconocía la causa de la tardanza. Así llegó el primer episodio, el del agua potable.

Tras una inversión millonaria gracias a la que se erigió una de las prisiones más modernas y seguras de España (así la han definido en varias ocasiones desde el Ministerio del Interior), nadie había reparado en el abastecimiento de agua potable. La idea inicial era conectar el centro a la red municipal, algo a lo que las autoridades locales se opusieron por los problemas que han tenido los propios vecinos tras la sequía estival. A día de hoy, según la alcaldesa del municipio, Mercedes Montero, la planta de ósmosis inversa que han construido en la prisión para poder utilizar el agua subterránea que hay en el terreno del centro no ha sido recepcionada en el Ayuntamiento.

En plenos trabajos para llevar agua potable a la prisión, más de 500 argelinos desembarcaron en las costas de Murcia y Almería y siete jueces dictaron su ingreso en el Centro de Internamiento no Penitenciario de Archidona (un centro que no existe). Comenzó así el polémico episodio durante el cual el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se encontró con el rechazo frontal de todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados, de organizaciones locales y nacionales, sociales y a favor de la inmigración. Tras varias protestas y manifestaciones que señalaban lo ilegal de la medida, no fue hasta que un interno se quitó la vida en su celda que el ministerio decidió llevar a los argelinos que quedaban por expulsar a otros CIE del país, cerrando así la controversia y dando paso a la inminente apertura.