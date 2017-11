Exigen la contratación de diez médicos para atención primaria y urgencias en Ronda El SMM denuncia que hay profesionales que trabajan 31 horas seguidas y demanda incentivos a la contratación en la Serranía de Ronda VANESSA MELGAR Viernes, 24 noviembre 2017, 00:52

El presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, y su delegado en Ronda, Cristóbal Avilés, pidieron ayer al Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Junta de Andalucía, que contrate a diez médicos más para atención primaria y para los puntos periféricos de urgencias en Benaoján, Algatocín, El Burgo y Cortes de la Frontera y también en el centro de salud Ronda Norte, en la ciudad del Tajo, con el fin de paliar la situación insostenible que, a su juicio, se está produciendo. «El personal que tiene que atender estos puntos de urgencias, extrahospitalarias, no da abasto. Para los 65 médicos que hay en la comarca este verano no ha habido ninguna sustitución, para tener vacaciones se han tenido que cubrir unos a otros», dijo Avilés, mientras denunció que hay zonas en las que hay médicos haciendo 31 horas seguidas, lo que es «una salvajada y un riesgo para los pacientes». «Si no se contratan esos médicos, no se va a poder mantener la atención de las urgencias extrahospitalarias de forma digna y sin que le cueste la salud a los profesionales», mantuvo. El SMM también demandó que los puntos de Urgencias en la comarca se mantengan abiertos, que no se cierren.