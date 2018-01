Un exconcejal del PSOE acusa a la alcaldesa de Ronda de estar al tanto del cambio de fecha de la boda de su hija El edil que dimitió implica a la regidora en la modificación del acta, lo que permitió a la joven acceder a un contrato y disfrutar de vacaciones VANESSA MELGAR Martes, 9 enero 2018, 00:20

El exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda, José María Jiménez, acusó ayer a la alcaldesa de la ciudad del Tajo, Teresa Valdenebro (PSOE), de estar al tanto del cambio de fecha en el acta matrimonial de su hija para que ésta, según publicó ABC, pudiese acceder a un contrato de trabajo temporal en el nuevo Hospital de la Serranía de Ronda y disfrutar de vacaciones, en las que se fue, con su marido, de luna de miel a Nueva York. La boda tuvo lugar el pasado 17 de junio y fue oficiada por la regidora, que firmó el citado documento, fechado cuatro días más tarde, el 21 de junio.

Ante el llamado ‘caso boda’, que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda, si hubo un presunto delito de falsedad documental, la alcaldesa, que fue quien denunció los hechos ante la Fiscalía, defiende su inocencia, argumentando que no recayó en que la fecha del acta, que ella firmó, estaba cambiada, ya que no leyó el documento.

Ayer, Jiménez prestó declaración en el juzgado (tras aplazarse su primera declaración por motivos procesales) en calidad de investigado, junto con su hija. Éste explicó que la alcaldesa estaba al tanto del cambio de fecha desde el primer momento y, por tanto, durante la celebración del enlace en una finca familiar y que recibió instrucciones de ella para acudir al Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento con el objetivo de llevar a cabo el cambio de fecha, según indicaron fuentes judiciales. La hija de Jiménez ratificó la declaración de su padre e insistió en que la alcaldesa conocía el cambio de fecha del acta, mientras que Valdenebro, al respecto, prefirió mantener silencio y no realizar declaraciones.

El ‘caso boda’ saltó a luz el pasado verano, a finales de agosto. Jiménez exculpó en su declaración ante los medios de comunicación a la regidora y compareció, solo, para argumentar que el cambio de fecha en el acta matrimonial fue una decisión de su familia: «Fue una decisión personal de la familia, de mi hija con sus padres, que ella prefería el día 21 de junio, que es un día laborable, por lo que la familia no puede asistir a la celebración y por eso la boda se ofició el día 17». «Oficia la boda y se firma el acta, entendiendo que ella (la alcaldesa) no tenía porque saberlo (el cambio de fecha)», reiteró.

Valdenebro insistió días más tarde en que las «actas en las bodas no se leen» y en que se diriman «las responsabilidad que se tengan que dirimir». «Jamás he hecho nada para favorecer el interés particular de nadie», sentenció Valdenebro, en su despacho, tras dar a conocer su denuncia ante la Fiscalía.

Dimisión de la regidora

Distintas formaciones políticas han pedido la dimisión de la alcaldesa, que gobierna gracias a una moción de censura entre el PSOE, el PA e IU, que arrebató el sillón de la Alcaldía a la popular María de la Paz Fernández, por el ‘caso boda’, principalmente el PP, en la oposición actualmente en el Ayuntamiento y personado como acusación en el procedimiento judicial. También desde Podemos y Ciudadanos en Ronda, formaciones que no cuentan con representación municipal, se ha pedido la cabeza de la alcaldesa.

El eco del ‘caso boda’ también se dejó sentir en el PSOE rondeño a nivel interno, ya que Valdenebro perdió el liderazgo local del partido, por un voto, frente a la ex regidora Isabel Aguilera. Entre los motivos que fundamentaron la presentación de la candidatura de ésta figura el ‘caso boda’, además del descontento de una parte de los militantes con la gestión de la regidora en el partido y en el Ayuntamiento.