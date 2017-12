IU estudia llevar al Gobierno a los tribunales por internar a inmigrantes en la prisión de Archidona Garzón, Maíllo y Ahumada, ayer, en su reunión con colectivos de atención a inmigrantes. / Álvaro Cabrera El coordinador federal, Alberto Garzón, afirma que el Ejecutivo «está cometiendo delitos» al vulnerar derechos fundamentales ANTONIO M. ROMERO Jueves, 28 diciembre 2017, 00:28

La decisión del Gobierno de internar a más de medio millar de inmigrantes irregulares en la cárcel de Archidona puede acabar en los tribunales. Y es que IU está estudiando llevar ante la Fiscalía la actuación en este caso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, según anunció ayer en Málaga el coordinador federal de la coalición de izquierdas, Alberto Garzón, tras reunirse –junto a sus homólogos de Andalucía y Málaga, Antonio Maíllo y Guzmán Ahumada respectivamente– con colectivos sociales de la provincia que atienden a inmigrantes.

Garzón afirmó que el Gobierno de Mariano Rajoy «está cometiendo delitos» con su actuación por vulnerar derechos fundamentales de las personas mediante irregularidades en el procedimiento, una interpretación «flexible» de la normativa y por el hecho «manifiesto» de que hay menores que están compartiendo prisión con personas mayores de edad lo que, a su juicio, quebranta no sólo la normativa sobre inmigrantes sino también la penitenciaria. Además, denunció que los abogados no pueden hacer su trabajo con estos inmigrantes.

«Tenemos a un Gobierno del PP enfrascado en un cúmulo de irregularidades manifiestas muy graves, que tienen que ver con la vida de personas que sólo por el hecho de ser más pobres son tratadas desigualmente por nuestras leyes y su interpretación por parte del Gobierno. Es lamentable que esto esté sucediendo en nuestro país», denunció.

Por ello, el líder de la coalición de izquierdas avanzó que además de la acción política en el Congreso de los Diputados –con la solicitud de comparecencia del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y preguntas al Gobierno–, IU «no descarta ninguna medida», entre las que se encuentra ir a los tribunales. A este respecto, fuentes consultadas por SUR apuntaron que los abogados de IU ya están valorando la denuncia ante la Fiscalía y que están abiertas todas las opciones.

Alberto Garzón sostuvo que el internamiento de inmigrantes irregulares, que no han cometido ningún delito, en una prisión que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad supone la vulneración de derechos fundamentales «más clara y grave» de los últimos meses en España y acusó al Gobierno de no haber tenido entre sus prioridades el garantizar los derechos de estas personas.

Garzón, que hoy acudirá junto a otros dirigentes de la formación a las puertas de la prisión de Archidona para conocer in situ la situación de los inmigrantes, destacó que «la presión» que desde el primer momento han venido ejerciendo movimientos sociales y organizaciones como IU han llevado al Gobierno a modificar su propia política «reconociendo de ese modo sus errores del primer momento».

«Se han saltado las leyes»

En esa línea, Antonio Maíllo insistió en que «se han saltado las leyes, todas las habidas y por haber en el procedimiento de expulsión de refugiados que fueron trasladados y encarcelados» y denunció que con los menores no se ha cumplido ninguno de los procedimientos a los que obliga la ley ni se han respetado las mínimas condiciones de dignidad humana.

«Estamos escandalizados», subrayó Maíllo, quien instó a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que si está en contra del tratamiento que se les ha dado a estos inmigrantes que lo demuestre y obligue a que en las pruebas oseométricas y radiológicas para determinar la edad –que se realizan en los centros de salud– se garanticen los derechos de las personas, entre otros, que estén acompañados de letrados.

Los dirigentes de IU se reunieron con representantes de Médicos del Mundo, Málaga Acoge, la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, la asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y CCOO,