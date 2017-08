Enrique Romero: «Ronda es especial; aquí he vivido muchas experiencias desde niño» El pregonero, Enrique Romero. sur El veterano periodista pronunciará el próximo miércoles en el Auditorio Blas Infante el pregón de la Feria, uno de los actos más esperados del año FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 7 agosto 2017, 00:18

Periodista por vocación y taurino desde la cuna, esta podría ser la mejor definición del pregonero de la Feria y Fiestas de Pedro Romero 2017 de Ronda, Enrique Romero. El veterano comunicador, presentador y director del conocido y premiado programa Toros para Todos, habla en esta entrevista de su íntima relación con la ciudad, un vínculo que va mucho más allá de lo puramente profesional y que ahonda sus raíces en su niñez, en la que están muy presentes su padre y su abuelo. Profesional galardonado en numerosas ocasiones, puede presumir de que su programa haya sido el primero en recibir un premio por parte del Senado. Promete ofrecer un pregón escrito con el corazón.

-Tiene experiencia como pregonero de la Semana Santa de Málaga, ¿está será su primera incursión en el mundo de los pregones de feria?

-No, ya he dado varios, aunque casi todos relacionados con el tema taurino. De hecho, también he sido pregonero de la Feria Taurina de Málaga. Tengo que confesar que, tras el pregón de la Semana Santa y de la Feria Taurina de Málaga, no pensaba dar más pregones, porque no es una cosa que me resulte especialmente atractiva. Lo paso mal escribiéndolos, porque de alguna forma tienes que buscarte en tu interior, en tus emociones. Tenía claro que no iba a dar más salvo contadas excepciones.

-Y Ronda ha sido esa excepción...

-Ronda para mí significa mucho. Es una ciudad muy especial, porque he vivido desde pequeñito muchísimas experiencias en la Goyesca con mi padre, con mi abuelo, con mi hermano... y hay una carga emotiva muy fuerte.

-¿Cómo le transmitieron la propuesta?

-Ya me iban preparando (risas) y me decían que tenían que hablar conmigo. Yo, sin embargo, les decía que no tenía tiempo de hablar, porque sabía que me pillaban en una debilidad y que ahí tocaban mi niñez, mi infancia, etc. Pero a un periodista al que le gusta contar cosas, cuando le invitan a contar algo que ha marcado su vida, decir que no es como una infidelidad a su profesión y a sus emociones. Me lo pensé durante un tiempo, fue una pelea interna conmigo mismo que ganó el corazón.

-Viene de una familia muy taurina -su padre fue novillero y su abuelo empresario de caballos en La Malagueta-, ¿así que para usted la Feria de Ronda será muy especial?

-Llevo yendo a Ronda prácticamente desde que nací. Mis recuerdos son de niñez total. Siempre he ido a Ronda a ver la Goyesca con mi padre, y para mi siempre ha marcado una fecha especial en el calendario.

-Ya que conoce tan bien esta Feria, ¿qué opinión tiene sobre ella?

-Cuando hablas de la feria de una ciudad o de un pueblo piensas en fiesta, en alegría... Sin embargo, para mi Ronda es mucho más, es como trasladarte en el tiempo, vivir la magia del toreo y de los inicios de la tauromaquia, es la ciudad del caballo, del romanticismo y del bandolero. Ronda ha sabido guardar como una verdadera joya su tradición y su costumbre en un cofre maravilloso cuyo envoltorio es la Feria y Fiestas de Pedro Romero.

-¿Qué podemos esperar de este pregón?

-Va a ser un pregón de emociones, de sensaciones, de vivencias, muchas de ellas taurinas. No obstante, también tengo mucho impacto de color y de magia. Además, Ronda encierra todas las cosas que a mi me gustan, porque soy un enamorado del romanticismo, del siglo XIX, de los inicios de la tauromaquia y del bandolerismo.

-Usted es uno de los habituales en la Goyesca, ya sea por temas profesionales o por gusto personal, ¿este año tendrán los rondeños la oportunidad de verle?

-La Goyesca nunca me la quiero perder y hago lo imposible por estar. Creo que en los últimos años nunca he faltado. Esta es una corrida punto y aparte, hay una serie de connotaciones históricas: la propia plaza, el cariño que hay por parte de la familia Ordóñez... En esa corrida hay mucha carga emotiva, no tiene nada que ver con el resto de las corridas, así que nunca me la pierdo.

-¿Qué valoración hace del cartel que se ha presentado este año?

-Me parece un cartel muy original y sorprendente, porque no es habitual que lo conformen cinco toreros y un rejoneador. Lo que sucede es que en la corrida de la Goyesca, la plaza y el evento están por encima del cartel. Es decir, el cartel de la Goyesca siempre ha sido importante, especialmente cuando estaba Antonio Ordóñez y afortunadamente cuando ha continuado la dinastía, pero el evento está por encima del cartel.

-¿Este año será una de las Goyescas más especiales tras anunciar Francisco Rivera 'Paquirri' que se retira?

-Estarán los dos hermanos, lo que hace que haya una carga de emociones tremenda. Además, la despedida de Francisco Rivera hace que sea una Goyesca especial. No obstante, yo albergo dudas de que Francisco Rivera no vuelva a torear en otras ocasiones, aunque sea solo en la Goyesca como hacía su abuelo. Yo se lo recomendaría y en cierta ocasión se lo pedí.