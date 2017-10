Endesa comienza las obras del Chare en Alhaurín a falta de la licencia de Cártama Técnicos de Endesa y del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la canalización. :: f. t. El Hospital del Guadalhorce necesita una segunda línea eléctrica para abrir los quirófanos y la zona de ingreso de pacientes F. TORRES. Miércoles, 11 octubre 2017, 01:09

::Los técnicos de Endesa comenzaron ayer los trabajos definitivos de la nueva línea eléctrica que dotará al nuevo Hospital del Guadalhorce de la potencia necesaria para funcionar a pleno rendimiento. La obra, que debería haber comenzado en Cártama (sede del centro sanitario), ha empezado a desarrollarse en Alhaurín de la Torre, municipio por el que discurre parte de la canalización de la red y cuyo Ayuntamiento «ya ha tramitado la licencia de obra necesaria». Así lo explicó ayer un portavoz de Endesa en declaraciones a SUR. El Consistorio de Cártama ofreció a la eléctrica a lo largo de las últimas semanas una licencia provisional de obra para ganar tiempo. Endesa no se ha pronunciado con respecto al ofrecimiento de la licencia circunstancial aunque los técnicos de la eléctrica se reunirán esta semana con representantes de la Diputación Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de Cártama.

La autorización provisional, por su propia condición transitoria, requiere que la empresa constructora aporte una serie de garantías para acreditar que podría retirar las nuevas infraestructuras si fuera necesario. Desde el Ayuntamiento de Cártama aseguran que es una forma para poder dar luz verde a las obras sin más retrasos, ya que cualquier otra licencia requeriría de una serie de trámites que retrasarían más aún la entrada de los operarios en suelo cartameño.

Con licencia provisional o no, los técnicos municipales deberán modificar el plan especial que se redactó en su día para que comenzaran las obras generales, en el que no se contempló esta segunda línea eléctrica -principal causa de la necesidad de una nueva licencia de obra-. Otra fórmula pasaría por solicitar a la Junta de Andalucía que declare la obra de interés público, por lo que no haría falta ningún tipo de licencia.

En cuanto a los trabajos que ya se están realizando, se trata de la canalización de la línea de 20 kilovoltios que dará energía al centro hospitalario. Esta obra, llevada a cabo por técnicos de Endesa y del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se centrará en el primer tramo que comienza en la Subestación de Villafranco.