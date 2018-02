Endesa acepta una licencia provisional para construir la línea eléctrica del hospital De esta manera los trabajos podrán comenzar mientras se modifica el plan especial, trámite que puede retrasarse F. TORRES. CÁRTAMA Miércoles, 21 febrero 2018, 00:08

Endesa solicitará hoy al Ayuntamiento de Cártama la licencia provisional con la que iniciar la construcción de la línea eléctrica del Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce mientras se modifica el plan especial. Así lo anunciaron ayer a SUR desde la compañía eléctrica, que ha tomado esta decisión para acelerar los trámites «todo lo posible». No obstante, el consistorio y la empresa deberán fijar una serie de condicionantes con los que abordar este 'atajo', que permitirá que los quirófanos abran (actualmente no cuentan con la suficiente potencia y estabilidad eléctrica para que no haya riesgo de cortes en el suministro durante una operación).

La licencia provisional se postuló como una alternativa para acometer la obra mientras se tramita la modificación del plan especial, que actualmente sólo depende de la Junta de Andalucía una vez finalizó (el pasado lunes) el periodo de alegaciones sin recursos sustanciales. Esta alternativa supone un riesgo para Endesa ya que podría darse el caso de que, una vez finalizados los trabajos, el Gobierno andaluz exija alguna modificación -la licencia provisional implica comprometerse legalmente a asumir dichos costes adicionales-.

Si el Ayuntamiento y Endesa no firman este acuerdo, el inicio de las obras se podría postergar hasta dentro de otros cinco o seis meses, a los que habría que sumarles los tres o cuatro meses previstos para ejecutar la línea. Todas las administraciones se comprometieron a abrir los quirófanos a principios de 2018.

Mientras tanto, la plataforma pro Hospital del Valle del Guadalhorce sigue advirtiendo de la necesidad de que se cumplan los plazos, y asegura que volverán las movilizaciones si no hay avances. Así lo advirtió ayer el presidente del colectivo, Francisco Rueda, que se reunió con el alcalde de Coín, Fernando Fernández. Ambos destacaron los problemas para la comarca derivados de la inoperancia del hospital, «que funciona como un centro de salud», apostilló Rueda.