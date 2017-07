«Disfrutaré desde el primer al último acto» Andrea Gutiérrez posa pocas semanas antes de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. V. M. La familia Gutiérrez está volcada con la joven dama goyesca y tanto su tío como su abuela han participado en la elaboración del trajeAndrea GutiérrezDama Goyesca de la Feria y Fiestas de Pedro Romero 2017 FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 31 julio 2017, 00:48

Andrea Gutiérrez, la más joven de las damas goyescas de este 2017, es una chica risueña y dicharachera que se emociona con pensar en el día que tenga que entrar en la plaza de toros para presenciar la Corrida Goyesca. Solo tiene 17 años, pero lleva toda la vida soñando con este momento. Desde muy pequeña ha lucido diferentes trajes de goyesca en la Feria y Fiestas de Pedro Romero, gracias a que su tío Daniel Guerrero, todo un artista con la aguja y el hilo, le ha confeccionado varios vestidos desde que nació.

Por ello, no podía ser otra persona la encargada de diseñar y elaborar el traje más importante de su vida: «Desde que era muy pequeña hemos estado hablando de lo que me gustaría llevar, de lo que me sienta bien... Así que cuando nos sentamos a pensar en el traje de goyesca lo teníamos todo bastante claro. Lo único que nos hacía dudar más era el color, ya que algunos tonos pueden sentarte bien, pero no combinar con lo que es el vestido. Al final, hemos conseguido un traje más rondeño que goyesco, que destaca por ser fino y muy elegante». Precisamente, su tío ha sido el encargado de hacerle los otros cuatro trajes de flamenca que lucirá durante esos días, mientras que su abuela Esther también ha puesto su granito de arena confeccionando la madroñera y un complemento para el pelo.

QUIÉN ES Nombre Andrea Gutiérrez Guerrero. Edad 17 años. Su traje Lo ha diseñado y confeccionado su tío Daniel Guerrero. Qué está haciendo Dependienta en un quiosco. Sus rincones favoritos Si tuviese que recomendar un punto de la ciudad se decantaría por todo el centro histórico.

La familia Gutiérrez Guerrero está volcada con Andrea, quien ha seguido los pasos de su tía Esther en esto de ser dama goyesca. «Era muy pequeña cuando mi tía fue nombrada, pero siempre he querido seguir sus pasos». De ella es de quien ha recibido los mayores consejos ante el agitado año que se presenta, reconoce: «Me ha dicho que tenga mucho cuidado con el broche y que no lo pierda (risas). Me ha aconsejado que cuando me vista lo ponga en un lugar visible para que sea de las primeras cosas que me ponga. También dice que es muy importante que cuide el vestido, que no lo manche, porque me lo tengo que poner en diferentes ocasiones y es importante que esté como nuevo».

Feria en familia

La joven vive muy intensamente la Feria. Hasta hace dos años acudía exclusivamente con su familia, con sus tíos, sus padres y su hermano; y ahora compagina estas salidas con las de sus amigos, explica: «Siempre reservo algún día para ir con mis padres, porque me encanta estar con ellos en la Feria. Es algo que he vivido desde pequeña, por lo que es muy especial». No obstante, reconoce que este año habrá poco tiempo para la diversión con los amigos y conocidos, ya que los compromisos la reclamarán: «En esta ocasión toca disfrutarlo con las otras damas goyescas. Hemos hecho un grupo muy unido y voy a disfrutar desde el primer hasta el último acto que hagamos».

Del resto de damas goyescas conocía previamente a Pilar García y a Cynthia Montes, aunque con el resto no ha tardado en hacer muy buenas migas. Ya han mantenido diversas reuniones, aunque ella las define más bien como quedadas en las que varias amigas se ponen al día de cómo llevan sus preparativos para la ocasión: «Nos gusta hablar de cómo pensamos que van a ser las cosas y de cómo llevamos nuestros trajes. Todas conocemos los vestidos de las demás, pero no decimos nada a nadie. También es cierto que nos han dado algunas normas de protocolo, como no llevar mantilla blanca, que los trajes deben taparnos los hombros o que no saludemos el día de los enganches».

A solo dos semanas para la imposición de medallas, Andrea Gutiérrez ya lo tiene todo prácticamente listo. Le sobra ilusión por los retos que están por venir y el apoyo de su familia es completo. Ya solo queda disfrutar de un año único en el que tendrá que representar de la mejor manera posible a la mujer de Ronda.