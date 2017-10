La 'dirección' de Carmen Chacón Visitantes a la exposición. Arriba, la autora de la muestra. El Museo de Arte Contemporáneo acoge la muestra 'One Way', en la que la artista narra el mito de Eros y Psique desde la perspectiva psicológica FERNANDO MORGADO Lunes, 23 octubre 2017, 01:12

El arte en Genalguacil no solo puede encontrarse al aire libre. El Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno está haciendo un gran trabajo para situar a la localidad en el punto de mira de artistas y aficionados. Hasta el 30 de octubre, sus paredes servirán a la artista gallega Carmen Chacón para exponer su particular visión del mito latino de Eros y Psique.

La reflexión de Chacón lleva por título 'One Way', y se sirve de la psicología del suizo Carl Jung para reinterpretar a través de instalaciones, pintura y dibujos una historia que, según la propia artista, tiene una segunda lectura mucho más negativa que la original. 'One Way' ha sido creada expresamente para el espacio del MAC Fernando Centeno y es una continuación de trabajos previos de la artista gallega, muy interesada en la historia que quedó inmortalizada en el libro 'La Metamorfosis' de Apuleyo.

En el mito, la diosa griega Afrodita, celosa de la belleza de Psique, envía a su hijo Eros para que le lance una flecha que le haga enamorarse de alguien que la hiciese desdichada. Pero Eros se enamora de Psique y la lleva a su palacio mientras duerme. Allí, solo se ven de noche, hasta que Psique, curiosa, decide arrojar luz sobre la identidad de su marido. Eros se siente decepcionado y ella pide ayuda a Afrodita para recuperar su amor, lo cual sucederá tras cumplir Psique con varios retos.

«El libro de Apuleyo nos relata un mito aparentemente precioso y que ha ejercido una gran influencia en las artes y en los numerosos cuentos con los que hemos crecido, pero si hacemos una lectura más profunda de esta historia, encontramos comportamientos arquetípicos de tremenda transcendencia y que han calado hondo desde la Grecia clásica hasta nuestros días», asegura Chacón.

Uno de los principales arquetipos en los que la artista centra su producción es la Sombra, aquella parte negativa de nosotros mismos que no podemos reconocer y que proyectamos en los demás. «La historia de Apuleyo es a su vez la del ser humano, la del alma que tiene que hacer el camino del héroe para llegar a la individuación, que no es más que mejorar como ser humanos y mostrarnos en toda nuestra plenitud», explica, relacionando el mito latino con las tesis del psicólogo suizo Jung.

Los materiales que utiliza Chacón en 'One Way' van desde las vendas a la escayola, pasando por el esparto, las cenizas o rosas. La pintora tiene una dilatada trayectoria artística que comenzó en 1982. Desde entonces ha trabajado múltiples temas y conceptos que le han acompañado a lo largo de varias etapas. «Mis etapas no son cerradas, algunos temas concretos sí, pero el concepto de trabajo que me guía en un determinado proyecto se nutre de alguna forma de fases anteriores», asegura.

La artista reconoció en la presentación que exponer en el MAC Fernando Centeno es una experiencia muy enriquecedora por la firme apuesta cultural que Genalguacil lleva desarrollando desde hace más de dos décadas. Por su parte, el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Herrera, adelantó en la inauguración que desde el ayuntamiento se seguirá trabajando en la dinamización cultural, que está propiciando que en los últimos años se hayan multiplicado los visitantes en Genalguacil.