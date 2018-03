Diputación asegura que no ha recibido solicitud municipal para estudiar una alternativa al Puente La institución provincial se comprometió a estudiar la viabilidad de la infraestructura ante el cierre parcial al tráfico del monumento VANESSA MELGAR Sábado, 3 marzo 2018, 00:14

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, aseguró ayer en Ronda que el ente supramunicipal no ha recibido solicitud por parte del Ayuntamiento de la ciudad del Tajo para realizar un estudio técnico sobre la viabilidad de un vial alternativo al cierre parcial al tráfico del Puente Nuevo, en vigor desde el pasado mes de enero, prohibiendo la circulación por el monumento, todos lo días y prácticamente con carácter general, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Cabe recordar que esta medida motivó la creación de un plataforma vecinal que se opone a la misma mientras que no se habilite un vial alternativo de comunicación, urbano, ya que el ente rechaza la actual circunvalación como tal, al insistir en que no está preparada para absorber un aumento de tráfico como consecuencia de la prohibición de pasar por el Puente sobre la famosa garganta del Tajo que separa en dos al municipio.

Miembros de la Plataforma se reunieron con Bendodo y éste se comprometió a realizar el estudio, siempre y cuando fuese el Ayuntamiento rondeño el que así lo solicitase.

Al respecto, el edil de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, anunció que así lo hizo. «No he recibido ninguna petición, estuve reunido con la Plataforma y me plantearon que si la Diputación podía hacer un estudio. Dije que la Diputación lo haría pero tendría que pedirlo el Ayuntamiento... es igual que la pasarela del hospital... entiendo que aquí la alcaldesa y el PSOE tienen otros problemas, pero la ciudad hay que seguir gobernándola», expresó Bendodo, refiriéndose al caso boda, en el que se investiga un presunto delito de falsedad documental de un acta matrimonial de la hija de un ex edil, que dimitió, para que ésta accediese a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y tuviese vacaciones; y en el que ha sido llamada a declarar, como investigada, la alcaldesa, entre otros.

Bendodo también apuntó al proyecto para construir un acceso peatonal al nuevo hospital, tras comprometerse a aportar 200.000 euros, siempre y cuando el Ayuntamiento redactase el proyecto. «Seguimos esperando», aseguró.

El edil de Obras y Urbanismo insistió ayer en que el Ayuntamiento sí ha solicitado a la Diputación que realice el estudio del vial y que el proyecto para el acceso del hospital se está terminando.

«Un escándalo»

En materia de carreteras, Bendodo declaró ayer en Ronda que es un «escándalo» que ésta sea el único municipio de Andalucía mayor de 30.000 habitantes por cuyo término no pasa una autovía, después de que la Junta, según aseguraron desde Podemos, descartase ese proyecto para la comarca.