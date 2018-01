Desestiman la impugnación de la votación que le arrebató el liderazgo del PSOE a la alcaldesa de Ronda Aguilera, a la derecha, ganó a Valdenebro por un voto. : / Vanessa Melgar Militantes afines a Valdenebro, a la que la exregidora Isabel Aguilera despojó del cargo, argumentaron que no se respetaron los estatutos VANESSA MELGAR Jueves, 18 enero 2018, 02:06

El PSOE, a nivel regional, el órgano encargado de ello, ha desestimado finalmente la impugnación de la votación de las elecciones primarias que celebró la formación en Ronda a finales del pasado mes de noviembre y que supuso la pérdida del liderazgo local de este partido para la alcaldesa, Teresa Valdenebro. Su única contrincante, la exregidora Isabel Aguilera, se proclamó nueva secretaria general del PSOE rondeño por tan solo un voto de diferencia. Valdenebro logró en este proceso un total de 74 apoyos frente a los 75 que cosechó entre los militantes que acudieron a la cita interna con las urnas Aguilera.

Fue ésta, en su primera rueda de prensa en el cargo, junto al parlamentario andaluz del PSOE, Francisco Vargas, que se desplazó ayer hasta Ronda con motivo de la puesta en marcha de una campaña informativa sobre la Renta mínima de inserción social de la Junta de Andalucía, la que anunció la desestimación de la impugnación: «El órgano regional ya ha emitido su resolución, ya ha salido, y se va a notificar o ya se ha notificado a los militantes que presentaron la impugnación. El carácter de la misma es desestimatorio», expresó.

Cabe recordar que fue un grupo de militantes afines a la alcaldesa el que mostró su malestar con el resultado de la votación, que se prolongó durante más tiempo del esperado y que congregó a buena parte de los militantes socialistas rondeños, a un total de 151 de un censo, entonces, de 178.

El principal argumento de este colectivo radicó en que, a su juicio, no se respetaron, en el proceso de votación, los estatutos del partido, ni tampoco su reglamento: «Existen un reglamento y unos estatutos que hay que cumplir y no se respetaron, no tenemos nada contra nadie, simplemente queremos que se cumplan los estatutos y el reglamento».

Aunque estos militantes no quisieron ahondar más en las causas de su malestar, sí transcendió que éste, principalmente, se fundamentó en la presencia en la sede de personas no militantes, como el ex secretario general del partido, FranciscoCañestro, que tuvo que dejar el cargo al verse salpicado por el llamado caso Acinipo que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Ronda y que aún sigue abierto. También se vieron implicados en esta causa el ex alcalde Antonio Marín y los ex ediles María José Martín de Haro y Rafael Lara, entre otras personas.

La alcaldesa, en la noche de las primarias, en la sede del PSOE, también mostró su malestar por la presencia de no militantes y habló de manipulación y de reparto de votos.

Resuelta la impugnación, el PSOE rondeño está capitaneado ahora por Aguilera que decidió encabezar la candidatura a petición de un grupo de militantes que estaba descontento con la gestión de Valdenebro, tanto al frente del partido como del Ayuntamiento. Ésta gobierna con el PA e IU, gracias a una moción de censura que registró en contra de la popular María de la Paz Fernández.

El partido, cuya vida orgánica quedó suspendida por el caso Acinipo, hasta que en 2014 Valdenebro fue elegida secretaria, arrastra una división histórica que ahora, en un ambiente de calma tensa, es más patente, con un grupo al frente del Consistorio y otro bajo el que están las riendas del partido y que se ha propuesto, entre otros, reforzar la presencia del PSOE en la sociedad y aumentar sus militantes.

Otro de los asuntos que han generado descontento hacia Valdenebro es el caso boda, en el que un edil dimitió por cambiar la fecha en un acta matrimonial de su hija para que ésta accediese a un contrato y vacaciones. Los hechos están siendo investigados por un juzgado y Valdenebro, que defiende su inocencia, ha sido acusada por el ex edil de estar al tanto de la modificación. Aguilar rehusó ayer hacer una valoración de los hechos.