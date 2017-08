Cuevas del Becerro se prepara para evitar problemas en el abastecimiento de agua Por ahora se descartan cortes en el suministro tras afectar la sequía al Nacimiento. / C. G. Instalará caudalímetros, creará una comunidad de regantes y cortará las fuentes por la noche para mantener el nivel de su único manantial VANESSA MELGAR Lunes, 21 agosto 2017, 01:05

A los municipios en los que la sequía está trayendo más de un dolor de cabeza en Málaga se suma Cuevas del Becerro. La localidad de la comarca del Guadalteba se prepara contra posibles problemas de abastecimiento de agua aunque la situación, a día de hoy, no es alarmante y ha surgido ante «la preocupación por el bajo nivel del Nacimiento», el único manantial que abastece a la población, según explicó el alcalde, Cristóbal González, de la formación Más Pueblo. «El objetivo es ayudar al manantial a recuperar sus niveles. Es un acuífero bastante bueno, casi nunca ha presentado problemas, pero ha sido un año malo de lluvias, sobre todo la primavera», expresó el regidor que ha convocado a los vecinos a dos asambleas para tratar la situación. Sí recordó que el municipio, en la década de los noventa, se enfrentó a cortes por la noche por la misma problemática.

La medida de los cortes en el suministro se ha puesto sobre la mesa aunque de momento no se llevará a cabo, ya que el nivel del Nacimiento no ha empeorado. Sí se trabaja ya en la creación de una comunidad de regantes: «Aunque en este caso no hay un impacto directo en el Nacimiento porque se riega con agua sobrante, es vital su creación», mantuvo González. Indicó que ya existe un ente de estas características aunque no está regularizado.

Por otro lado, se instalarán caudalímetros para conocer cuánta agua se consume en Cuevas del Becerro. Estos aparatos se implantarán en la salida de los depósitos y en algunos ramales de la red. Igualmente, en el caso de las fuentes públicas, muy numerosas en esta localidad, se instalarán grifos, con el fin de ahorrar agua, una medida que se desarrollará a largo plazo por su coste. «La fuente de los Leones, por ejemplo, tiene un caudal de 13.000 litros al día», explicó el alcalde. De momento, se ha bajado la intensidad en las fuentes y se aplicarán cortes para que por la noche no emanen agua. «Con esto, ya hemos conseguido un ahorro», apostilló.

Regularizar incidencias

El Ayuntamiento también tiene previsto abrir un plazo para que se regularicen incidencias que provocan un elevado gasto de agua como contenedores rotos o puentes que captan agua de forma irregular. También se llevará a cabo una campaña de concienciación sobre el uso responsable de un bien escaso como es el agua con, entre otros, reparto de folletos. «El Nacimiento está emanando menos agua de los normal, no hay alarma, pero queremos prevenir por si vienen años malos, de sequía», finalizó el alcalde.

Aunque Cuevas del Becerro pertenece a la comarca del Guadalteba, su cercanía a la comarca de Ronda hace que, en la práctica, se contemple como parte de la Serranía. En ésta cabe recordar que, en el caso de Ronda, el Ayuntamiento pidió un uso responsable del agua en zonas rurales por la sequía en distintas captaciones. En Parauta la situación en distinta, ya que el mal estado de las infraestructuras provoca cortes en el suministro. El Ayuntamiento tiene previsto invertir en la mejora de éstas, pero negocia con el Ayuntamiento de Ronda para la cesión de un manantial, del que se abastece, que es propiedad de Ronda.