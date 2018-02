Crean una plataforma vecinal para pedir el arreglo de la A-373 La vía está en pésimo estado entre Cortes y Ubrique. :: v. melgar Vecinos de Cortes de la Frontera y Ubrique se movilizan para exigir la mejora de la carretera entre la Serranía de Ronda y la Sierra de Cádiz VANESSA MELGAR Lunes, 26 febrero 2018, 01:09

Un grupo de vecinos de Cortes de la Frontera y Ubrique han creado la 'Plataforma ciudadana por una carretera digna, A-373', una vía que tiene su origen en el término municipal de la localidad gaditana de Villamartín, en la intersección con la A-384, y que finaliza en la A-369, en el término municipal de Algatocín. Su estado es lamentable desde hace varios años, pero en la actualidad «la situación es insostenible», como dijo Mariló Garcés, integrante del equipo de trabajo de la citada plataforma que, especialmente, hace hincapié en el tramo entre Cortes de la Frontera y Ubrique, en el que el trazado de la vía está plagado de irregularidades, baches y demás desperfectos, además de no existir señalización horizontal. Esto convierte a la A-373 en este punto en una vía peligrosa, más aún cuando la lluvia y la niebla propias de la zona hacen acto de presencia.

Garcés explicó que la plataforma tiene intención de reunirse con los alcaldes de Cortes y Ubrique, con José Damián García e Isabel Gómez, a fin de trasladarles su malestar y su objetivo «que no es otro que arreglen de una vez la carretera». Igualmente, estos vecinos acudirán a la Junta de Andalucía, que es la administración competente, y a las diputaciones de Málaga y de Cádiz, puesto que la carretera conecta la Serranía de Ronda con la Sierra de Cádiz. Además, supone también la conexión con la Costa del Sol, mediante la carretera de Manilva a Gaucín que se encontraba en muy mal estado y, tras años y años de reivindicaciones, ha sido objeto de un arreglo integral.

«Es muy triste la situación, muchos dicen que la carretera no tiene circulación, pero es porque pasas una vez por ella y ya no vuelves a pasar. Los coches se estropean. La gente está muy cansada e indignada, ya que tampoco hay transparencia política respecto a cuándo se van a hacer las cosas y a qué se va a hacer», argumentó Garcés, mientras también puso el acento en que los arreglos que se han ejecutado sobre la A-373 son «parches que no sirven para nada». «Es una pena, la carretera atraviesa una zona preciosa y permite adentrarse en el Parque Natural de Los Alcornocales», añadió.

Apoyo social

Estos vecinos están inmersos en la actualidad en la constitución legal de la plataforma y en la presentación ante las distintas administraciones. Han contemplado, de momento, la recogida de firmas y barajan llevar a cabo otras acciones para hacer visible su reivindicación y recabar apoyo social. Para ello han creado un grupo en la red social Facebook (con más de 4.000 seguidores) y han habilitado el siguiente correo electrónico: plataformacarretera373@gmail.com.

«Somos ciudadanos de a pie que de forma altruista hemos decidido trabajar sin ningún otro objetivo que no sea el arreglo de esta carretera», terminó Garcés.