«El corte de tráfico en el Puente supondrá el aislamiento de la zona sur de Ronda» Guerrero, en el Puente Nuevo, por el que se prohibirá circular seis horas y media al día. / Vanessa Melgar Martín Guerrero es portavoz de la 'Plataforma de afectados por el corte de tráfico en el Puente Nuevo sin una alternativa' VANESSA MELGAR Martes, 2 enero 2018, 00:22

El Ayuntamiento de Ronda tiene previsto, tras Navidad, disminuir el tráfico que soporta el Puente Nuevo sobre el Tajo con un cierre parcial, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, todos los días, una medida a la que se oponen principalmente vecinos de la zona sur del municipio, al considerar que propiciará el aislamiento de esta parte de la localidad. Martín Guerrero es el portavoz de la ‘Plataforma de afectados por el corte del Puente Nuevo sin una alternativa’, que insiste en que el colectivo no está en contra de la protección del patrimonio.

–¿Cómo se sienten después de la manifestación que organizaron?

–Nos sentimos ninguneados, después de la manifestación a la que asistieron alrededor de 3.000 personas, según nosotros, y en torno a 1.500, según la policía. Nos dicen prácticamente que somos unos mentirosos, que estamos manejando a las personas en las redes sociales… no lo entendemos cuando han sido siempre ellos (el equipo de gobierno) el que ha manejado la situación. En todas y cada una de las reuniones que se han llevado a cabo de la mesa de trabajo que se constituyó para definir una estrategia de movilidad sostenible para el conjunto histórico, se han aprobado, por unanimidad, muchas medidas, encaminadas a ser puestas en marcha antes de cortar el tráfico en el Puente.

–¿Qué medidas se propusieron?

–Se habló de habilitar caminos para los escolares de las Esclavas y de la Inmaculada, colegios en el conjunto histórico, y no se ha hecho nada; se habló de habilitar unas especies de puertas de entradas para visitantes, en el barrio de San Francisco, en Padre Jesús y en la zona norte y tampoco se ha hecho nada; se habló de crear aparcamientos disuasorios y nada; solo se ha puesto en marcha una autobús lanzadera a precio de un euro… realmente, de todo lo que hemos aprobado los colectivos de la mesa de trabajo, lo único que se va poner en marcha es la regulación en el Puente y por decreto de la alcaldesa, que ni siquiera ha ido a pleno. Nosotros esperábamos algo tras la manifestación pero la edil de Tráfico, Francisca González, en el último pleno se limitó a leer su pliego de condiciones, insistir en que la medida va hacia delante y a decir que nosotros somos unos incitadores y que tenemos la culpa de que los vecinos del barrio de San Francisco y la Planilla no puedan pasar por el Puente, como se contempló inicialmente. Creo que ha estado haciendo concesiones que sabía que no podía cumplir. No tienen medios, ni humanos ni materiales, para controlar el paso de residentes por el Puente.

–¿Cuál cree que es la solución?

–Aplicar las medidas que se han consensuado antes y comprobar cómo van funcionando y si se va reduciendo el tráfico. Primero, el Ayuntamiento debe hacer estudios en condiciones que justifiquen la regulación, un estudio de siniestralidad en relación a la convivencia entre peatones y vehículos en la zona… decir que pasan 11.000 vehículos al día por el Puente me parece una exageración, hay que contratar una empresa como harían en cualquier sitio, pero no me puedes decir que un señor se ha sentado en una silla una hora y ha contado los vehículos.

–Desde la plataforma vecinal que representa se defiende la construcción de un vial urbano...

–El vial el posible, el Ayuntamiento dice que no. En Ronda siempre que te refieres al nuevo PGOU salen asuntos como Merinos, el caso Acinipo… esas son cuestiones políticas que tienen que solucionar. A mí no me puedes decir que no puedes hacer el vial porque no puedes aprobar el nuevo PGOU. Si no puedes aprobarlo, tampoco puedes regular el tráfico en el Puente.

–¿No cree que la actual circunvalación es la alternativa?

–No, no, no… lo único que se ha hecho en la circunvalación es poner señales de limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora. Les propusimos arreglar esta vía, un asfaltado, incluso un desdoblamiento, para que sea segura, no está en las mejores condiciones.

–¿Continuarán protestando?

–Sí, sí… si hace falta, haremos más manifestaciones y otras acciones.

–¿Qué consecuencias cree que generará la reordenación del tráfico en el Puente?

–La primera será el aislamiento de la zona sur de Ronda. Siempre se pone el acento en los negocios, pero la problemática va más allá, en el barrio de San Francisco viven muchas personas mayores y no hay servicios, para todo se depende del resto de la ciudad, de la zona comercial. No hay ninguna ley que diga que por encima de todo hay que proteger el patrimonio histórico de las ciudades. En Ronda, además, el patrimonio es mucho más extenso, no solo es el Puente, y todo está abandonado. No se hace nada, ni por decreto ni sin él… esas mismas leyes son las que supuestamente incumplen todos los días. No entiendo por qué en Ronda todo puede esperar, todo puede quedarse parado y esto no. Es un asunto que necesita tiempo, financiación y debate. Nosotros estamos luchando porque no nos aíslen. Si lo permitimos, estamos creando un gueto. Creo que hay medidas que se pueden aplicar como sacar el Ayuntamiento del conjunto histórico.