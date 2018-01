El Congreso rechaza investigar la muerte de un interno en la cárcel de Archidona hasta que lo aclare Zoido Imagen de archivo de i</p><p>nternos en la cárcel de Archidona. / Fernando Torres El ministro comparecerá mañana en la Cámara y hablará sobre la situación vivida en el centro penitenciario EFE Martes, 23 enero 2018, 20:02

El Congreso ha rechazado, gracias a los votos del PP, Ciudadanos y PNV y la abstención del PSOE, investigar como pedía Podemos el internamiento de 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona y el a la espera de que mañana lo explique el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Aunque la mayor parte de los grupos ha arremetido contra la decisión de internar temporalmente en el centro penitenciario de Málaga a los más de 500 argelinos que llegaron a las costas murcianas el pasado mes de noviembre, todos han coincidido en escuchar primero la comparecencia del ministro en el Congreso.

Podemos pidió la creación de una comisión de investigación porque ese ingreso fue "ilegal" y supuso someter a los inmigrantes durante casi dos meses "a unas condiciones inhumanas", sin agua potable ni ropa para "afrontar la ola de frío" y con comida "de baja calidad y escasa", ha censurado la diputada Ione Belarra.

Además, la cárcel no estaba gestionada por la Policía Nacional, sino por las Unidades de Intervención Policial (UIP), lo que dio lugar a que se generaran protestas y "situaciones de represión y "extrema inseguridad" para los internos, muchos de los cuales fueron llevados a aislamiento "sin que ningún juez lo hubiera acordado".

En ese contexto, Mohamed Bouderbala, de 36 años, fue encontrado sin vida en su celda el pasado 29 de diciembre, pero muchos de los inmigrantes que pudieron ser testigos de lo sucedido "han sido deportados".

"No vamos a parar hasta que (Zoido) dimita de una vez por todas", ha enfatizado Belarra, quien también ha criticado el sistema de control migratorio del Gobierno porque "está obsoleto y no deja tras de sí más que un rastro de dolor y muerte".

Algo que ha rechazado el diputado del PP Carlos Rojas, quien ha asegurado que la habilitación de Archidona como centro de internamiento temporal "cumplió estrictamente con la legalidad" y que el ingreso de todos y cada uno de los inmigrantes fue respaldado mediante auto judicial.

El más de medio millar de argelinos, ha proseguido, contó en todo momento con asistencia sanitaria, social o cultural, así como calefacción y servicios de cocina, telefonía, limpieza y lavandería, entre otros, y los altercados que se produjeron fueron en realidad "ataques de orden público" por parte de los internos, que lanzaron enseres al patio y destrozaron el mobiliario.

Rojas ha lamentado el suicidio de Bouderbala, si bien ha explicado que las cámaras de grabación del pasillo "no recogen ningún hecho de trascendencia durante la noche" y el auto en el que el Juzgado de Archidona archivó el caso "no deja lugar a dudas" de que "el fallecido estaba solo en la habitación" y no hubo testigos de lo ocurrido.

Cuestiones todas que para el diputado socialista Felipe Jesús Sicilia "rezuman ilegalidad" y que han sido cuestionadas hasta por el Defensor del Pueblo, pero cree que primero debe ser Zoido el que explique por qué en Archidona "había menores no acompañados, faltaba ropa y comida" y, "lo más grave", un inmigrante se suicidó.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez ha subrayado que este suceso no es más que otra muestra de "la dejación de este Gobierno y, en concreto, de este ministro y de los cargos que tiene nombrados", pero ha señalado que no se puede constituir una comisión de investigación sin que antes Zoido dé explicaciones.

En ello ha coincidido Mikel Legarda, del PNV, que ha indicado que la propuesta de Podemos es "prematura" y requiere "un trámite previo de información" por parte del ministro.