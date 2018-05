Comienza la campaña de prevención de incendios en la Serranía de Ronda

La cercanía del periodo estival conlleva la puesta en marcha de la campaña de prevención de incendios forestales en todas las partes del país. Para la Serranía de Ronda, en esta ocasión, se ha ultimado una operación que hace un mayor hincapié que en otros años en la precaución. Esto ha sido propiciado por las intensas y numerosas lluvias que la zona ha vivido durante la primavera, que han dejado estampas de bosques mucho más frondosos que en años anteriores.

Con el objetivo principal de evitar un verano negro para la Serranía, el concejal de Medio Ambiente, Francisco Márquez, ha dado a conocer a la ciudadanía el decálogo básico para la prevención de incendios, en el que se encuentran recomendaciones como no tirar colillas, cerillas o cualquier otro tipo de material combustible; no arrojar basura en lugares que no estén habilitados o la prohibición de hacer fuego o utilizar barbacoas o fogatas en cualquier espacio natural. Esta última medida estará en vigor hasta el 14 de octubre. En este sentido, hay que recordar que el 96% de los fuegos que arrasan nuestros bosques son provocados por el hombre, ya sea de manera intencionada o negligentemente.

Por los motivos expuestos y por la gran cantidad de visitantes que espera la Serranía de Ronda en el periodo veraniego se requiere una mayor prevención para evitar un mal mayor.