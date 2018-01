Citan a declarar como investigada a la alcaldesa de Ronda por el 'caso boda' Valdenebro, que ofició la boda y firmó el documento, denunció los hechos en verano ante la Fiscalía. :: v. m. Investigan si hubo falsedad documental en el cambio de fecha de un acta matrimonial de la hija de un ex edil, por lo que accedió a un contrato VANESSA MELGAR RONDA Martes, 23 enero 2018, 00:22

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro (PSOE), tendrá que comparecer el próximo viernes, a las 10.00 horas, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad del Tajo en calidad de investigada en el llamado 'caso boda', en el que este órgano judicial investiga si se cometió un presunto delito de falsedad documental en el Ayuntamiento rondeño a raíz de la modificación de la fecha en un acta matrimonial de la hija de un concejal del PSOE, José María Jiménez, que dimitió por estos hechos. Esta modificación, según publicó 'Abc', permitió a la contrayente acceder a un contrato temporal en el nuevo Hospital de la Serranía de Ronda y disfrutar de vacaciones en las que se fue, de luna de miel, a Nueva York.

En el origen del asunto está la boda, que se celebró en una finca en el fondo del Tajo el pasado 17 de junio, aunque en el documento en cuestión, que firmaron los novios, los testigos y la alcaldesa, que ofició la boda, se recogió que el enlace fue el 21, una decisión familiar, según explicó el ex edil, para que la celebración del enlace cayese en fin de semana. Con este argumento, Jiménez, exculpó a la alcaldesa ante los medios de comunicación, presentando su renuncia. Ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, según fuentes cercanas a la investigación, la declaración fue otra, insistiendo en que Valdenebro estaba al tanto de la modificación de la fecha.

A la regidora también la implicó la hija del ex concejal y la funcionaria que tramitó la documentación, que también han declarado ya. Ésta explicó que se tramitaron dos actas: una con la fecha 17 de junio y otra, a petición del ex edil socialista ante el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), aclarando que la Alcaldía estaba al tanto y que no había problema.

Cabe recordar que Valdenebro, que no quiso ayer realizar declaraciones al respecto, explicando que aún no había recibido la citación para declarar como investigada, y a la que se le podría complicar su futuro político (ya perdió la secretaría general del PSOE rondeño por un voto de diferencia frente a la ex alcaldesa Isabel Aguilera), fue la que denunció los hechos ante la Fiscalía (posteriormente el PP se personó como acusación particular).

Disculpas por el «engaño»

La socialista, que accedió al sillón de la Alcaldía gracias a una moción de censura contra el PP, con el PA e IU, dos formaciones que han cerrado filas en torno a ella en el caso boda, argumentó que no leyó el acta matrimonial («las actas no se leen», afirmó) y que, por tanto, no recayó en que la fecha estaba modificada. Ha defendido su inocencia en reiteradas ocasiones y ha subrayado que nunca ha hecho nada para favorecer a nadie.

El que sí realizó ayer declaraciones sobre el caso boda fue el concejal, del PSOE, Francisco Márquez. «La primera interesada en dar la explicaciones oportunas es la alcaldesa, es ella la que denunció los hechos ante la Fiscalía», afirmó y añadió: «El día que dimitió el ex concejal, media hora de su intervención pública, nos estaba pidiendo disculpas a todos por el engaño a la Alcaldía. Lo que ha dicho ante la jueza nosotros no lo sabemos», expresó sobre las declaraciones de Jiménez ante los medios de comunicación y en el juzgado.

Por último, Márquez acusó al PP, aunque no mencionó a esta formación, de utilizar los hechos con fines políticos.