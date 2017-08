El Quiosco de Joaquín, frente al Cine Torcal de Antequera, cerrará a mediados de septiembre, tras 66 años dedicados por padre e hijo a vender prensa y golosinas a varias generaciones de antequeranos. Joaquín Campos Guerrero se jubila de una actividad en la que relevó a su padre hace 42 años «porque no tenía otra cosa y decidí estar provisional hasta que encontrara algo y al final me he quedado aquí». Su padre, Joaquín Campos Cazorla, instaló un quiosco portátil junto al cine en 1951.