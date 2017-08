El ciclista Javier Guerrero, preparado para su primer Campeonato de España júnior Javier Guerrero, con el 'maillot' blanco recibido en la Vuelta a Valladolid. sur El rondeño se encuentra en Valladolid para disputar este domingo la prueba en línea, que discurrirá sobre un trazado de 112,9 kilómetros FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 28 agosto 2017, 01:15

El ciclista rondeño Javier Guerrero ya se encuentra en tierras vallisoletanas para disputar su primer Campeonato de España júnior. A pesar de ser este su primer año en la categoría, la Federación Andaluza de Ciclismo ha tenido en cuenta la gran temporada que está cuajando y ha querido que el rondeño sea uno de los siete corredores que defenderá los colores de la comunidad autónoma en el Estatal, que se disputa este fin de semana en Serrada y Valladolid. Este sábado tendrá lugar la contrarreloj, pero el verdadero plato fuerte llega el domingo con la disputa de la prueba en línea, que es donde participa el representante de la provincia.

En la capital pucelana, sobre un recorrido de 112,9 kilómetros, Guerrero deberá dar lo mejor de sí mismo para tener opciones de subir al podio. Justo antes de poner rumbo a la gran cita de la temporada atendió a SUR Ronda: «Me encuentro al 110 por cien. En Trebujena, donde fue la preselección, estaba regular, porque había sufrido una caída la semana anterior y tenía aún los músculos agarrotados, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la semana pasada incrementé mi rendimiento y he mejorado mucho. Me he metido mucha caña en los últimos entrenamientos y llego muy bien de forma».

Un recorrido duro

El trazado que deberá recorrer es un viejo conocido, ya que discurre en su mayor parte por el mismo circuito que tuvo que completar durante última etapa de la Vuelta a Valladolid, donde consiguió colocarse el 'maillot' blanco. La única diferencia es que en esta ocasión también habrá algunos tramos de la que fue la segunda etapa de la prueba pucelana. El punto más correoso del trazado será la subida al Puerto del Portillo, ascenso que también se realiza durante La Vuelta. Esta es la subida con mas desnivel de todo el Campeonato, con cerca de un 17 por ciento. A ella se unen varios puertos bastante complicados de cuatro o cinco kilómetros. Sin embargo, Guerrero tiene claro cuál debe ser su arma para llegar al podio de este Estatal: «Tras el Puerto del Portillo viene una bajada que requiere de fuerza y técnica, y esto último es mi punto fuerte. Además, en la Vuelta a Valladolid fue ahí donde conseguí escaparme de mi grupo. Por ello, lo veo como un buen lugar para intentar una escapada, siempre que todo vaya bien».

No obstante, el rondeño prefiere mantenerse cauto a la espera de saber quién será el líder del grupo, algo que decidirá el cuerpo técnico de la selección pocas horas antes de la prueba, explica: «Primero tienen que ver el trazado y las posibilidades que tenemos cada uno. Después, normalmente, nos preguntan cómo nos encontramos, y ahí debemos ser totalmente sinceros en nuestra respuesta. Si puedo intentarlo a nivel individual lo haré, pero si deciden que tenemos que trabajar para alguno, también lo haré».