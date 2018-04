«Cerrar el colegio de un pueblo de 200 vecinos es convertirlo en un desierto» Lozano, ayer, junto a la sede del C. P. R. 'Alto Genal', que agrupa a siete pueblos de la zona. / V. Melgar Ante la bajada de alumnos, el alcalde de Júzcar, Francisco Lozano, propone que se unifiquen los centros educativos de los siete municipios del Alto Valle del Genal para garantizar su continuidad VANESSA MELGAR Viernes, 13 abril 2018, 01:15

Júzcar tiene 226 habitantes (es el segundo pueblo más pequeño, en este sentido, de la provincia) y en dos años solo han nacido en él dos niños. Aunque es un temor que sobrevuela esta localidad, y a otras de la zona, desde hace años, en la actualidad, el Ayuntamiento teme el cierre del colegio ante la posible bajada de alumnos de cara al próximo curso, ya que de ocho que hay matriculados ahora, se podría pasar a uno o dos.

–¿Cuál es el problema?

–Podemos pasar de ser uno de los pueblos más pequeños del Valle del Genal, con menos población, pero con más alumnos en el colegio, ya que de los siete municipios del Alto Valle del Genal estamos por detrás de Pujerra e Igualeja en este sentido, a que puedan cerrar el colegio por la bajada de alumnos. Actualmente, hay varios padres que se quieren llevar a sus hijos a colegios de Ronda, casi 25 kilómetros. Los colegios en los municipios pequeños con menos de cuatro alumnos los cierran y cerrar un colegio en un pueblo de 200 habitantes es convertirlo en un desierto. A esto se suma la despoblación que estamos viviendo, el envejecimiento de la población, la marcha de los jóvenes...

–¿Cuántos niños hay matriculados este curso?

–Hay ocho niños. El próximo curso pasarían dos al instituto, quedarían seis, de los que cuatro los quieren trasladar a Ronda y a Faraján. Se quedaría un niño... una vez que cierren el colegio ya no lo abren.

–¿Qué medidas plantea para evitar el posible cierre del colegio?

–Intentaré que los padres los dejen en el colegio del pueblo. Se da la circunstancia de que hay padres que se quieren llevar su hijos a Ronda pero tienen sus trabajos aquí. Yo soy padre y me gustaría que mi hija se quedara aquí... es un problema.

–Cartajima se enfrentó a la misma situación y desde el Ayuntamiento se ofrecieron trabajo y alquileres asequibles para atraer a familias al pueblo...

–Fue una actuación muy positiva por parte del alcalde, pero lo cierto es que nosotros no contamos con recursos. Ni tenemos viviendas sociales, ni capacidad para dar trabajo... en el pueblo hay paro, no podemos hacer frente al desempleo en su totalidad... Creo que los alcaldesa y los padres queremos que los colegios sigan abiertos, pero depende en mayor medida de los padres.

–¿Y la natalidad?

–Mal... desde 2016 solo han nacido dos niños, por eso nos gustaría que los padres que ahora se quieren llevar a sus hijos los mantuviesen para tener margen. Sí creo que unificar los centros educativos del Colegio Público Rural (C. P. R.) 'Alto Genal' sería una solución. Yo ya lo propuse, unificar las sedes de Igualeja, Pujerra, Parauta, Cartajima, Faraján, Alpandeire y Júzcar, en Júzcar que es el pueblo más céntrico en la zona. Estamos a poca distancia y siempre será mejor que trasladarlos a Ronda. Incluso han puesto sobre la mesa que la unificación se haga por trimestres.

–¿Ha recibido respuesta?

–No. Mantengo mi propuesta... yo creo que la Junta de Andalucía quiere quitar estos colegios... son muchos profesores para tan pocos niños.

–En general, ¿qué cree que se puede hacer para frenar la despoblación que sufren los pequeños pueblos como los del Valle del Genal?

–Nosotros estamos apostando por el turismo. Considero que realmente es la única alternativa que tenemos, unirnos en este sentido. Hasta el castaño, que es un cultivo propio de la zona, la primera productora de este fruto en la provincia de Málaga y de Andalucía, se está viendo afectado por la avispilla del castaño, a los jóvenes no les interesa la agricultura... creo que las administraciones tendrían que ayudarnos más a los pequeños pueblos. Estamos, me consta que mis compañeros alcaldes también, por eso lo digo, muy preocupados. En mi caso, insisto:una vez que cierren el colegio ya no lo volverán a abrir.