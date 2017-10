Una celebración muy particular La Fiesta en el Aire de Arriate atrae a miles de visitantes a la localidad con una programación llena de música, arte y gastronomía FERNANDO MORGADO Lunes, 16 octubre 2017, 01:36

En sus doce años de vida, la Fiesta en el Aire de Arriate ha conseguido, con su original propuesta principalmente cultural, convertirse en una cita ineludible en la comarca. Su completo programa de actividades artísticas, conciertos, concursos, mercadillos, exposiciones y talleres, atrae cada año por estas fechas a miles de visitantes a la localidad serrana. Este año, la duodécima edición de la Fiesta en el Aire, organizada por las áreas de Juventud, Fiestas y Cultura de Arriate, se celebra entre el 13 y el 15 de octubre.

Con el tradicional pasacalles dio comienzo el viernes un fin de semana en el que las calles del pueblo se llenan de arte. La plaza de la Constitución es el epicentro de la Fiesta en el Aire, el lugar en el que se sitúa el escenario principal. Las actuaciones musicales son el gran atractivo de los festejos, y el viernes el grupo Arco, proyecto personal de uno de los integrantes de la banda El Puchero del Hortelano, fue el protagonista de la primera de las tres grandes actuaciones programadas. Este sábado será el turno del pop humorístico de la legendaria formación sevillana No me pises que llevo chanclas, que subirá al escenario principal a la 1.00 de la madrugada, mientras que el domingo hará lo propio a las 20.00 horas El Último Tributo, banda que homenajea el repertorio de El Último de la Fila.

Ambiente artístico

El público está invitado a participar activamente en la Fiesta en el Aire a través de los talleres. El sábado, a partir de las doce de la mañana, se impartirá el taller de talla de árbol en la calle Río. Media hora más tarde, los más pequeños podrán iniciarse en el grafiti en la plaza Díaz Mena.

La tarde estará dedicada al teatro infantil en la plaza Juana Marín. Las compañías Jaujarana, The Noise Theater y Kachaka serán las encargadas de entretener a los niños con representaciones y pasacalles, mientras en el escenario principal de la plaza de la Constitución la música en directo no parará desde las cuatro y media de la tarde con las actuaciones de Devils in the Sky, Rapyc, Malditos Swing y La Dstylería, entre otros. A las 17.00 se conocerá el fallo del concurso de pintura rápida, al que los interesados pueden inscribirse desde las nueve de la mañana en la plaza Díaz Mena.

El domingo, tras la apertura del mercadillo al mediodía, actuará en el escenario principal la banda municipal Maestro Paco Tenorio, que dará el testigo a Four String y La Jaula, que calentarán el ambiente antes de la actuación de El Último Tributo. La banda cerrará un intenso día de actividades que comenzará a las doce de la mañana con el taller de barro y en el que también habrá una buena dosis de teatro infantil de la mano de Jaujarana.

Además, la programación de la Fiesta en el Aire incluye cinco exposiciones que podrán visitarse durante todo el fin de semana. El café Calle Juela acogerá las muestras 'Relatos cortos', 'Encantos de Arriate' y 'Esencias de Arriate', mientas que en la residencia de ancianos se podrán ver 'Hazte pensar' y 'Anfibios, reptiles y mamíferos de la Gran Senda de Málaga'.

El Ayuntamiento de Arriate habilita un servicio de autobuses que cubre la ruta Arriate-Ronda a partir de las ocho de la tarde y hasta las cuatro de la madrugada. Saldrán desde el colegio de Primaria de Arriate y desde la estación de autobuses de Ronda.