Cártama modificará el plan especial para que comiencen las obras del hospital El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (en el centro), durante la reunión de ayer. :: sur Endesa podrá empezar la construcción de la línea eléctrica a principios del año 2018 y los trabajos podrían concluir en tres si se cumplen los plazos F. TORRES Jueves, 12 octubre 2017, 01:16

El Ayuntamiento de Cártama y Endesa mantuvieron una reunión a primera hora de ayer para ultimar las condiciones en las que se concederá la licencia de obra con la que la compañía construirá la línea eléctrica que necesita el Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce. Al encuentro acudieron el Alcalde de Cártama, Jorge Gallardo; el concejal de Urbanismo, Juan Francisco Lumbreras y por parte de Endesa, el Director Provincial, Francesc Alemani junto a técnicos de la compañía. El regidor confirmó en la reunión que el Ayuntamiento ha aprobado la modificación del Plan Especial, documento que se redactó en 2007 para fijar las condiciones en las que se construyó el centro hospitalario y en el que no está incluida la nueva actuación.

Actualmente, el hospital no dispone de un riego eléctrico estable que garantice la seguridad de los pacientes en los quirófanos, por lo que dicha área permanece cerrada, así como la de hospitalización. Para solucionar este problema, Endesa proyectó la construcción de una línea eléctrica nueva. En el Plan Especial de 2007 no se contempló dicha actuación, que pasa por varios terrenos de diferente calificación. Esta traba administrativa ha sido la principal causa por la que la eléctrica no ha podido comenzar los trabajos.

Según fuentes municipales, la modificación del plan finalizará a principios de 2018, fecha en la que podrán comenzar las obras de forma definitiva y con todas las licencias. La intervención cuenta con un plazo de ejecución estimado de tres meses, según afirmaron a SUR fuentes de la compañía. Si las previsiones se cumplen, el Hospital de Guadalhorce podría estar abierto a pleno rendimiento en el primer trimestre del año que viene.

El anuncio de la modificación del documento llega varias semanas después de que el Consistorio ofreciera a Endesa una licencia de obra provisional mientras que se tomaba la decisión, ya que también se había contemplado la alternativa de pedir a la Junta de Andalucía que declarara las obras como de interés público, medida con la que quedarían exentas de cualquier necesidad de licencia municipal. La autorización provisional implica que el constructor debe ofrecer garantías de que la estructura podría ser desmontada si fuera necesario. De momento, Endesa no se ha pronunciado con respecto a este ofrecimiento, que sería una vía para que comenzaran las obras antes de la revisión del plan especial.

Las obras conectarán el Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce con la subestación eléctrica de Villafranco del Guadalhorce, donde ya han comenzado los trabajos de forma anticipada, ya que las licencias pertinentes llegaron en plazo.