Cártama alerta sobre la falta de agua y pide que se tomen medidas SUR Los pozos están «bajo mínimos» y en niveles similares a los de 2006, año en el que el municipio recurrió a camiones cisterna FERNANDO TORRES Viernes, 6 octubre 2017, 02:10

La sequía sigue azotando al interior de la provincia pese a la llegada del otoño. Los responsables del suministro de agua de Cártama miran con preocupación el descenso del nivel de los pozos, tal y como se recoge en el último escrito dirigido a la Junta de Andalucía, en el que demandan que se lleven a cabo «las medidas necesarias en la comarca» para garantizar que la población tenga suficiente agua potable. Este escrito es el último de una serie de documentos dirigidos a la Consejería de Medio Ambiente por parte del propio alcalde del municipio, quien explicó a SURque «los niveles están en cotas similares a las de 2006 por estas fechas», año en el que el Consistorio de Cártama contrató el servicio de camiones cisterna para garantizar el suministro.

Según se pone en conocimiento de la Junta de Andalucía, los pozos están en niveles mínimos, por lo que los parámetros reflejados en los niveles sanitarios del agua «podrían ocasionar en un breve plazo de tiempo que el agua suministrada no sea apta para el consumo humano». También se señala que, si no llueve «a corto plazo», podrán ser otros ayuntamientos y no sólo el de Cártama los que tengan que tomar medidas al respecto. Como se recoge en otro escrito del pasado mes de junio, se pone en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente que la zona está experimentando «un duro periodo de sequía que está afectando a los recursos hídricos existentes».

Uno de los primeros escritos pidiendo soluciones está fechado a finales de noviembre de 2015, y en él se apela también al «gran crecimiento poblacional» que Cártama ha experimentado en los once núcleos urbanos que componen el municipio. Asimismo, se insta a la Junta a que redacte un estudio sobre las posibilidades de la localidad en esta materia y a que «se lleven a cabo las infraestructuras de captación de agua necesarias». Según el Consistorio, desde la Consejería no se ha emitido respuesta a ninguna de las llamadas de atención desde Cártama. No obstante, un portavoz de la Junta apuntó a este periódico que las consecuencias de la sequía de los últimos tres años se está tratando desde el principio «por los comités de gestión del agua con los actores en esta materia, regantes y agricultores principalmente».

También aseguran que «se ha venido analizando la situación con el Ayuntamiento de Cártama en diversos encuentros con las direcciones generales de la Junta». Además, ayer hubo un acercamiento verbal entre el delegado y el alcalde para concertar una cita a tal efecto. Según recordó el mismo portavoz, las competencias en materia de suministro de agua potable son municipales: «Además de lo que haga la Junta para preservar el servicio, los Ayuntamientos deben acometer dentro de sus competencias».