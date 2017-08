El PP califica el Hospital del Guadalhorce de «centro de salud» El PSOE asegura que los populares pretenden generar un «estado de alarma innecesario» entre la población FERNANDO TORRES. Jueves, 10 agosto 2017, 00:28

El estado del Hospital del Guadalhorce y su grado de funcionamiento sigue dando conversación en la esfera política. La última representante en abordar el debate fue Dolores López, secretaria general del Partido Popular andaluz. El martes compareció a las puertas del complejo hospitalario de Cártama, que bajo su prisma «sólo funciona como un centro de salud». «Susana Díaz inauguró este edificio en un intento de limpiar su imagen, pero cuando cruzas la puerta te das cuenta de que no hay urgencias, no hay camas, no hay quirófanos», apostilló López.

Ayer, el PSOE respondió a las acusaciones mediante un comunicado en el que tacha de «inaceptables e infundadas» las declaraciones de López, y aseguran que con ello pretende transmitir una visión «incierta del Servicio Andaluz de Salud». En el documento añaden que dicha actitud por parte de los populares «genera una alarma innecesaria entre la ciudadanía andaluza, los malagueños, y, más concretamente, entre la población de referencia del hospital de Guadalhorce».

Para desautorizar las palabras de López, los socialistas hacen uso de los datos que arroja el centro hospitalario desde que fue inaugurado a principios de año, y del que quedan pendientes de apertura los quirófanos y la zona de hospitalización a causa de problemas eléctricos. «Desconoce u omite interesadamente la dirigente del PP que el hospital de Guadalhorce viene prestando diariamente una asistencia sanitaria de calidad a una población de referencia de más de 100.000 personas procedentes de 13 municipios de la comarca».

Las críticas de López no se limitaron al estado del Hospital del Guadalhorce, sino que fueron más allá, criticando el plan de verano: «La sanidad hace aguas, y el problema es que la señora Díaz sólo echa el salvavidas a los cargos políticos». Continuó recordando que el SAS «ha pagado más de 2 millones de euros a un centenar de sus directivos mientras despedía a 7.700 profesionales». Finalmente reprochó a la máxima responsable de la Junta de Andalucía que se hiciera la foto en el Hospital «antes de que estuviera realmente en funcionamiento».

El PSOE, con respecto al plan de contrataciones de verano, corrige al PP asegurando que es un instrumento «planificado atendiendo a la experiencia acumulada de años anteriores, y con la participación de los profesionales, la mesa sectorial y juntas de personal, para garantizar una respuesta eficaz y de calidad a las necesidades sanitarias de la ciudadanía, al tiempo que compatibilizando el derecho al descanso de los profesionales».

Por último, los socialistas aprovecharon su respuesta para explicar que la provincia de Málaga cuenta con 25,3 millones de euros para el plan de contratación estival, diez más que el año pasado, lo que demuestra «el firme esfuerzo» que está efectuando el SAS en este sentido. «Málaga es la provincia donde se producirá el mayor número de contrataciones en el marco del Plan de Verano, que contará con una estrategia de mejora del empleo temporal», de forma que se han ofertado contratos de mayor duración en las categorías con mayor escasez de profesionales sanitarios.