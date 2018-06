Batidas en Cártama para encontrar a Luna, una podenco que lleva once días desaparecida Foto cedida por los buscadores / A. C. La Asociación Protectora San Miguel lidera el dispositivo en la Urbanización Sierra Llana, y la preocupación principal es que lleva un collarín isabelino que le impide beber, comer y respirar. Ofrecen 300 euros de recompensa BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 22 junio 2018, 22:10

Responde al nombre de Luna, es una pondeca de siete kilos y tiene dos años como mucho. Desapareció el pasado lunes 11 de junio de su casa de acogida, donde una familia aceptó cuidarla por 50 euros al mes. Antes, Araceli Caracuel, presidenta de la Asociación Protectora San Miguel, la encontró en la calle, la estabilizó y le puso un 'microchip' a su nombre. Luego, sin sitio, buscó a la familia.

En plenos cuidados, el can se escapó por las afueras de la Estación de Cártama, con mucha zona de campo. De ahí la principal preocupación. El perro deambula por la zona con un collarín isabelino o campana, lo que le dificulta beber, comer e incluso respirar. Tras varios días de búsqueda, con batidas de decenas de personas, lograron divisarla el pasado miércoles 20. Fue en la Urbanización Sierra Llana, en una finca cercada y privada; un lugar inaccesible por las zarzas. Por eso no lograron interceptarla.

Foto del lugar donde sospechan que puede estar la perra. / A. C.

Se volvió a escapar, y desde ese momento, los voluntarios hacen guardias en la zona; sospechan de que está ahí. Caracuel se atreve a asegurar que no ha podido ir a otro sitio. Aseguran que no tienen medios para acceder al lugar. Lo intentaron con un 'dron', pero la definición de la cámara no era buena y desistieron. Se quejan de la inactividad de la Policía Local y la Guardia Civil. Piden ayuda con medios para lograr penetrar en la finca, y asistencia policial en las batidas.

Recompensa de 300 euros

Desde la asociación lamentan que por la falta de efectivos, el pasado jueves 21 , tuvieron un altercado con la seguridad privada de una urbanización colindante. Le cerraron la salida por el camino real, por tanto libre de paso. Son una veintena de voluntarios organizados en un grupo de chat, donde van alimentado las novedades. Pero piden más ayuda para localizar a la podenca.

Incluso se han propuesto una recompensa de 300 euros para quien la localice con vida. Para cualquier información piden que se informe al número 616992409.