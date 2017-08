Badrezzamane y Guerrero comienzan su aventura en el Mundial de muay thai Salida hacia Bangkok (Tailandia). sur Los luchadores de la Serranía inician este sábado en Bangkok (Tailandia) su participación en la competición internacional F. A. RONDA. Lunes, 7 agosto 2017, 00:18

Los luchadores de la Serranía Ismael Badrezzamane y Clara Guerrero comienzan este fin de semana su batalla por el Campeonato del Mundo de muy thai. Solo llevan dos días en la cuna de esta disciplina deportiva, Bangkok (Tailandia), y sin apenas tiempo para adaptarse al cambio de horario y al clima deberán hacer frente a los mejores luchadores del mundo.

Al cierre de la edición de este periódico aún no conocían quiénes serían sus primeros rivales en la carrera por el título, aunque ambos esperaban mantenerse lejos de los temibles deportistas rusos y tailandeses, los favoritos para llegar a la fase final. Su entrenador, David Guerrero, albergaba esperanzas y esperaba que la suerte no les fuese esquiva: «Si les toca medirse a rivales como Italia, India o Portugal, por decir algunos, tienen posibilidades de seguir avanzando. Ellos se han entrenado duro y van a intentar dar lo máximo».

En las últimas semanas su trabajo se ha centrado en sesiones de carrera de mañana y tarde, en la preparación mental, y en asaltos de combate real, explicaba Guerrero. «Han trabajando muy bien. Son chavales a los que no les puede la presión; no se ponen nerviosos aunque esté cerca el combate. El único problema es que el nivel que tienen aquí no es el de España. De todos modos, una vez terminado el Mundial, si caen eliminados antes de que acabe el Campeonato, aprovecharé para llevarlos a entrenar a varios sitios que conozco con el objetivo de que mejoren en calidad técnica y preparación física».