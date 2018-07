El día que asesinaron a tiros al alcalde de Alhaurín de la Torre El suceso de junio de 1855 requirió la presencia de la Guardia Civil y se generó en la comisión organizadora de la feria FERNANDO TORRES Domingo, 8 julio 2018, 00:34

«El estado de anarquía de nuestros pueblos es tristísimo. En Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga, el alcalde ha sido asesinado, y la población dividida en dos bandos se ha estado batiendo un día entero. Habían salido tropas de Málaga. Esta es la situación normal de muchas provincias». Esta crónica de 'La España' es solo uno de las decenas de recortes de prensa que recogen un rocambolesco suceso ocurrido en los albores del verano de 1855, una tarde de 20 de junio. El historiador y arqueólogo alhaurino José Santamaría se topó con esta llamativa historia mientras investigaba el archivo municipal a raíz de unos hallazgos prehistóricos. «Todo comenzó porque vi que en el mismo año se nombraron a dos alcaldes diferentes, me picó la curiosidad y seguí investigando».

Uno de los diarios que más eco se hizo del suceso fue 'El Avisador Malagueño'. En su edición del 22 de junio de aquel año se relata con todo lujo de detalles la muerte del regidor: «Del miércoles salió de esta ciudad para Alhaurín de la Torre, el Sr. Juez de primera instancia del distrito de la Alameda, con alguna fuerza de la Guardia Civil, a instruir las oportunas diligencias sobre lo ocurrido en el citado pueblo anteayer mismo, en que hubo una seria reyerta y quedó herido de gravedad el alcalde primero constitucional D. Manuel de la Rocha». En ese mismo artículo se desmiente un rumor que corrió como la pólvora en la ciudad tras los disparos: «Anteanoche se decía que había habido varios muertos y heridos, pero parece no es cierto. No tenemos pormenores de este lamentable acontecimiento».

Al día siguiente, el mismo diario publicó algunas de las averiguaciones que consiguieron llevar a cabo los periodistas. Al parecer, el alcalde segundo estaba manteniendo una reunión en su casa sobre la Feria de San Juan cuando, tras una desavenencia, el susodicho decidió expulsar de la vivienda a uno de los participantes. El miembro al que dejaron fuera, airado, acudió a De la Rocha como voz neutral, que lo acompañó junto a otros vecinos al lugar del encuentro. Según el diario, al llamar a la puerta dispararon un tiro que hirió de gravedad al alcalde. «Después hubo tiro y ruido por varias partes, reyertas y algún que otro contuso o herido: repetimos que nada nos consta oficialmente», prosigue la crónica. El juez regresó de la localidad con varios detenidos, cuya identidad no trascendió a los medios.

La confusión sobre el suceso se extendió por los diarios no sólo de Málaga, sino también en algunas cabeceras nacionales. «En Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga, el alcalde ha sido asesinado, y la población dividida en dos bandos se ha estado batiendo un dia entero. Habían salido tropas de Málaga», en 'El Genio de la Libertad', el domingo 1 de julio. Unos días antes, 'La Iberia' recogía el desconcierto y el desconocimiento generalizado, criticando a los medios locales por no darle importancia a unos hechos tan llamativos. «Más allá de confirmar que el alcalde primero estaba herido de gravedad, no se permiten dar más detalles: «Todo lo demás que se dice de haberse batido los vecinos del pueblo unos con otros, de voces subversivas y de heridas y muertes ocasionadas, podrá haber sucedido pero no se sabe oficialmente».

El historiador José Santamaría recuerda que esta no es una información inédita, ya que San Millán y Gallarín hizo en su día un estudio sobre la prensa y publicó los resultados en un libro editado por el ayuntamiento de la localidad. Tras haber analizado la documentación en torno a los hechos, el joven arqueólogo cree que la reunión a que citan algunos diarios podría ser una comisión municipal de ferias. En su blog https://arqueologialhaurintorre.blogspot.com/elucubra una posible resolución del misterioso suceso, del cual a día de hoy se desconoce la parte más importante, el motivo de la discusión: «Ese equipo de gobierno tiene el nombramiento oficial en mayo de ese mismo año; es de suponer, si no estoy metiendo mucho la pata, que el anterior equipo de gobierno tuviera preparada la verbena o lo que fuera que se hiciera para la festividad de San Juan, como quiera que fuese la discusión fue a más, y cuando el alcalde fue a pedir explicaciones a su segundo recibió un tiro a bocajarro».