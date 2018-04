Arrancan la reja de la ventana de un bar en Cartaojal y se llevan el dinero de las tragaperras

Los vecinos de Cartaojal se llevaron un buen susto en la madrugada de ayer. El sobresalto lo provocó el intenso rugir del motor de un todoterreno, que rompió el silencio de la noche. También los destrozos en un bar restaurante de la localidad, donde unos ladrones arrancaron una de las rejas de las ventanas del local para acceder al establecimiento y hacerse con la recaudación de las máquinas tragaperras. Durante su huida, según han indicado las fuentes consultadas por este periódico, llegaron a embestir a un coche de la Policía Nacional que se había movilizado por el robo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 4.15 horas de la madrugada en el bar restaurante Casa Caro. «Por las noches se cierra en función de la clientela que haya, no tenemos una hora fija. Ayer cerramos a las cuatro, por lo que pensamos que los ladrones estaban esperando fuera a que se quedara vacío», explica José Antonio Crespo, que es el hijo de uno de los propietarios del establecimiento.

El golpe no destacó por su sutileza, sino más bien por todo lo contrario. Por ello, no faltaron testigos. Algunos vieron perfectamente el todoterreno enganchado a la reja y tirando de ella, hasta que la arrancó. Les dio tiempo hasta a tomar nota de los datos del vehículo.

José Antonio también se dio cuenta de que algo iba mal: «Vivimos a 50 metros del restaurante y nos despertamos escuchando los porrazos y los acelerones del coche».

Mientras las llamadas a la Policía Nacional se repetían para alertar de lo que estaba ocurriendo, uno de los dueños del negocio se dio de bruces con el robo. Ismael Crespo explica que todos los días se levanta a las cuatro de la mañana para ir a trabajar y que, al salir de Cartaojal, siempre pasa por delante del restaurante y le echa un vistazo, ya que ha sufrido varios robos.

Al pasar con su coche, cuenta que vio el todoterreno y a tres hombres con las caras cubiertas con pasamontañas: «Paré y me bajé. Uno de ellos me hizo señales con las manos para que me marchara y yo le respondí que no pensaba hacerlo, así que cogió una piedra y me la lanzó».

Persecución

Impactó contra el cristal de su coche, así que Ismael decidió marcharse. Pero no fue muy lejos. Esperó a la salida de Cartaojal y, al poco tiempo, al ver pasar el todoterreno, decidió seguirle. Los sospechosos circulaban en dirección Antequera y la Policía Nacional fue informada.

Las fuentes consultadas por este periódico indicaron que los ladrones llegaron a embestir a un vehículo policial durante su huida, aunque las lesiones de los agentes no revisten gravedad. Al parecer, el todoterreno fue localizado más tarde, aunque los sospechosos no se encontraban en su interior.

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha abierto una investigación para localizar y detener a los delincuentes. Además de las declaraciones de los testigos, cuentan con las pruebas que recogieron durante la mañana de ayer los agentes pertenecientes a la unidad de Policía Científica.

Mientras el suceso se dilucida, los propietarios del restaurante se lamentan de lo ocurrido, ya que los destrozos en el local han sido importantes. «Hemos sufrido cuatro o cinco robos, que siempre han tenido como objetivo las máquinas tragaperras, pero ninguno como este, en el que han arrancado una reja entera», apunta José Antonio.

Ahora, se centran en cuantificar los daños de los destrozos que han provocado los delincuentes. Lo que sí tienen claro es que el botín que se han llevado no es muy suculento, ya que la recaudación de las máquinas se llevó a cabo solo hace unos días y calculan que habría entre 100 y 200 euros.