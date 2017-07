Aqualia alerta de visitas en Ronda cuestionando la calidad del agua para vender purificadores Vista de archivo de Ronda. / Vanessa Melgar La empresa vendedora da a entender que la red municipal está "contaminada" con una prueba química engañosa EUROPA PRESS Viernes, 28 julio 2017, 13:34

Aqualia, empresa concesionaria del Servicio Municipal de Agua en Ronda, ha informado que en los últimos días se han detectado llamadas telefónicas y visitas a domicilios de la localidad, en las que, pretendiendo vender costosos aparatos purificadores, unas personas que en ocasiones dicen ser "del servicio de agua" pretenden realizar análisis de agua en el interior de dichos domicilios particulares.

Así, Aqualia ha aclarado que "en ningún caso" realiza este tipo de campañas comerciales y que todo uso de su nombre para esta actividad constituye un ilícito penal.

"Estas personas están provocando confusión e intranquilidad a los usuarios en cuanto a la calidad del agua que consumen, llegando incluso a realizar una prueba química engañosa en la que el agua del grifo utilizada de muestra se pone oscura", han indicado desde Aqualia en un comunicado.

De esta manera, la intención de estas personas es convencer a los vecinos de la necesidad de adquirir costosos mecanismos de ósmosis o purificadores para "descontaminar" o "purificar" el agua.

La concesionaria del servicio de aguas ha asegurado que cualquier agua, sea esta del grifo o embotellada, contiene sales minerales necesarias para nuestro organismo. La prueba que estas personas realizan consiste en aplicar un proceso electroquímico que hace reaccionar a esas sales minerales y oscurecerse, sin que esto signifique que el agua es de mala calidad o no potable, simplemente pone de manifiesto que esas sales minerales existen, pues de lo contrario estaríamos bebiendo agua destilada.

De hecho, si al agua tratada que dicha empresa considera "pura" gracias a su aparato le ponemos un poco de sal, se pondrá igualmente oscura y solo le habremos añadido inocua sal de mesa, nada de contaminantes peligrosos.

Asimismo, han recordado que el agua tiene que tener minerales y no debemos beber agua destilada ya que "nos deshidrataríamos al eliminar nuestros propios minerales".

Aqualia analiza diariamente el agua de la red de distribución en los puntos ya habilitados para ello, sin necesidad de acceder al interior de las viviendas. La regulación de los criterios de calidad que debe cumplir el agua de consumo está estrictamente controlada por la Autoridad Sanitaria que, en caso de que el agua tuviera cualquier problema, decretaría esta como no apta y adoptaría las medidas oportunas para asegurar la salud de los usuarios. No obstante, no existe ningún tipo de motivo que deba intranquilizar a los vecinos sobre la potabilidad del agua.

Por todo ello, la empresa ha transmitido la confianza en la calidad del agua distribuida en Ronda, como así lo atestigua el exhaustivo control al que es sometida, con un balance anual de 2.920 controles de la desinfección con cloro, 91 análisis de control de calidad del agua de depósitos y redes, 26 análisis en el propio grifo del consumidor, todos ellos realizados en laboratorios certificados, y nueve análisis completos en laboratorios acreditados.

Todos estos controles, que Ronda realiza en número muy superior a las exigencias de la normativa aplicable, vienen dando resultados satisfactorios que clasifican el agua como apta para el consumo humano, tal y como establece el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Para cualquier consulta, Aqualia ha puesto a disposición de los ciudadanos de Ronda, además de su oficina en la calle Padre Mariano Soubirón 19, el Centro de Atención al Cliente en el teléfono gratuito 911 779 124. Cualquier persona puede también consultar los resultados de las analíticas realizadas en el Sistema de información de aguas de consumo del Ministerio de Sanidad, a través de la web sinac.msc.es.