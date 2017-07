El anillamiento de los flamencos vuelve a Fuente de Piedra dos años después Foto de archivo de flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra. / Álvaro Cabrera Voluntarios y técnicos de Medio Ambiente participan en el censo de las más de 8.000 crías de flamenco rosa nacidas esta primavera FERNANDO TORRES Sábado, 29 julio 2017, 01:04

Todavía era de noche y ya había decenas de personas aproximándose a la Laguna de Fuente de Piedra. El parque natural acoge hoy, desde la madrugada, una de las jornadas más importantes para el seguimiento de la fauna europea. El popular anillamiento de los flamencos, que el verano pasado no se celebró por la falta de agua y, por tanto, de crías, se está celebrando con normalidad, en una mañana que muchos esperan con ilusión, ya que se trata de una oportunidad única para conocer de cerca el ave rosa.

Esta temporada de lluvias ha permitido que se lleve a cabo el estudio, aunque los responsables del parque no pudieron confirmarlo hasta hace escasas semanas, ya que a mediados de primavera, el nivel de agua de la laguna no era el suficiente para que la colonia criara. El procedimiento ha comenzado conduciendo a las crías a un redil donde permanecen en compañía de varios adultos, para evitar que se alteren. Las aves analizadas componen una muestra representativa de la población joven nacida en la laguna. Las anillas llevan la información del lugar de procedencia de la cría, algo que permite a los expertos seguir sus movimientos -esta especie recorre grandes distancias, desde el norte de África hasta Europa- mediante prismáticos, de forma no invasiva.

Aparte de la identificación, algunos ejemplares son analizados en profundidad: tamaño del pico, longitud del cuello y análisis de sangre. Estos y otros datos permiten a la comunidad científica conocer cada vez más a la especie, una de las más estudiadas a nivel internacional.