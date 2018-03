Alumnos denuncian el mal estado de la Escuela de Enfermería de Ronda Una de las aulas afectadas de la Escuela de Enfermería de Ronda. / E. M. Lamentan la falta de medios y critican que las instalaciones sufren inundaciones y filtraciones ante fuertes lluvias VANESSA MELGAR Miércoles, 7 marzo 2018, 00:32

La Escuela Universitaria de Enfermería Virgen de la Paz de Ronda, centro adscrito a la Universidad de Málaga (UMA), cambió su antigua sede, junto al viejo hospital comarcal, ante lo obsoleto de las instalaciones. En la nueva, en un edificio municipal en el polígono industrial ‘El Fuerte’, parece que los problemas no han desaparecido. Según denunciaron un grupo de alumnos, las instalaciones sufren inundaciones cada vez que llueve de forma considerable. Este último temporal, que ha tenido más consecuencias en Ronda y la Serranía, sobre todo crecidas de ríos y arroyos y caídas de árboles y otros elementos, también ha afectado a la Escuela, concretamente a parte de la cubierta, a la zona central, que ha sido levantada, con lo que, literalmente, ha llovido dentro del inmueble. «Hay humedades y las medidas temporales han sido poner diques de arena para evitar que el agua entre en las clases, clases que, por supuesto, no se han suspendido. Nos piden paciencia, pero no es la primera vez... el invierno pasado ya se inundaron las clases por fuertes lluvias», denunció una alumna.

En la misma línea, el colectivo también criticó la falta de medios: «No tenemos cafetería, ni fotocopiadoras, no tenemos máquina de café... ¿tenemos que soportar que cada vez que haya un temporal tengamos estos problemas? Creo que pagamos mucho dinero (por la matrícula) y que podríamos tener unas instalaciones mucho mejores de las que tenemos», terminó.

Al respecto, el Ayuntamiento ya ha comenzado a reparar los daños en la Escuela por las lluvias y el viento. «Se ha acudido lo más rápido posible, se han pedido presupuestos y se han hecho mediciones por parte de una empresa que ya está actuando», expresó la concejala de Educación, Laura Marín, al tiempo que no cuantificó cuánto podrían costar estas reparaciones.

La responsable de Educación también aseguró que se han producido filtraciones en dos aulas, en las aulas 1 y 4. «Necesitamos un informe técnico para abordar cuando antes estas filtraciones», expresó.

Marín, por último, quiso anunciar ayer que en materia de mejoras en los centros educativos de la ciudad del Tajo, ya se ha firmado la licencia correspondiente para proceder a la retirada de fibrocemento en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen de la Paz, un centro antiguo. «Era una demanda de padres y profesores, de personal educativo en general, que se remonta a hace tiempo», dijo.