Alhaurín de la Torre sale a la calle para mostrar su apoyo a los padres de Lucía Vivar y pedir «justicia»

Han pasado ya casi cinco meses desde que Lucía Vivar movilizó a cientos de vecinos en Pizarra. La pequeña de tres años desapareció durante una cena familiar y su cuerpo sin vida fue encontrado por un operario del tren de cercanías tendido en las vías. Este sábado sus padres han vuelto a recibir el calor de los suyos y el respaldo de un municipio más, el vecino Alhaurín de la Torre, donde la familia tiene estrechos vínculos. Un centenar de personas han acudido al encuentro, celebrado a las puertas del Ayuntamiento, donde los padres han vuelto a subrayar que su hija “no se fue sola hasta donde fue encontrada”, y han agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas desde “la peor noche” de sus vidas.

Antonio y Almudena, los padres de Lucía, han leído un manifiesto cargado de emoción durante el cual los asistentes han interrumpido varias veces con gritos de “¡estamos con vosotros!” y “¡justicia, justicia!”. Antonio ha sido el primero en tomar la palabra, dando las gracias “de todo corazón por el apoyo incondicional”, tanto de los vecinos como de las instituciones. “Todos los que estamos aquí somos muy conscientes de que Lucía ya no nos puede acompañar ya que no la vamos a ver más, no la vamos a abrazar más, no vamos a escuchar sus risas”, ha comenzado, reconociendo que los días de Navidad serán “muy difíciles”.

A pesar de este dolor, ha asegurado que confían en que en el año que ahora entra encontrarán respuestas “a tantas preguntas”, y que “habrá justicia”. Antonio ha reivindicado sus dudas y las de toda la familia con respecto a las pesquisas del caso: “Son muchos los vaivenes que está dando la investigación, muchas las incógnitas que aún siguen sin obtener una respuesta; no queremos, ni podemos y no vamos a dejar de luchar por ella, por su recuerdo”. Ha dicho que están “convencidos” de que Lucía Vivar no se separó del grupo “por sí sola”. Así, ha pedido a los asistentes que sigan apoyando a la familia de la misma forma, y que si saben algo, “cualquier cosa”, se pongan en contacto con ellos o con la Guardia Civil.

Ha recordado que gracias a la colaboración vecinal han podido presentar numerosas preguntas al juzgado, que han permitido que se amplíe la investigación. “Consideramos que la investigación ha estado viciada, porque las fuerzas actuantes tenían, desde el minuto uno, una versión oficial que mantener y apoyar, lo que consideramos que ha dado lugar a la pérdida de pruebas”. Ha subrayado que la lucha no ha terminado, “por la verdad, por la justicia, por Lucía”.

Almudena, madre de la menor, también se ha dirigido a los asistentes con las mismas palabras de agradecimiento. “Desde que se inició la búsqueda estamos arropados por cientos de vecinos”. Ha recordado que las autoridades les asegurado “por activa y por pasiva” que los trenes no iban a salir, “que la circulación de los trenes estaba paralizada”. “Conocíamos a Lucía, ella allí no llegó sola” La madre ha tenido palabras para “todo el mundo” que ha colaborado con la investigación y que ha mostrado apoy. “Queremos agradecer una y mil veces a todas aquellas personas que nos han ayudado de una y mil formas, preparando carteles, acompañando en los momentos difíciles”.

Almudena también ha agradecido a miembros de la investigación que, “a nivel personal” se han implicado en la causa. También se ha referido a las administraciones públicas que han arropado a la familia. En la concentración estaban presentes, además del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, sus homólogos en Pizarra, pueblo natal de Lucía –Félix Lozano– y en Alhaurín el Grande, lugar de procedencia de parte de la familia –Toñi Ledesma–. Los tres ediles han reiterado su apoyo a la familia y su deseo de que se sepa la verdad para que los padres puedan avanzar.