Alhaurín de la Torre y la Junta de Andalucía se enzarzan por ver quién debe reparar el puente de San Joaquín Estado en el que quedó el puente de San Joaquin tras las lluvias de 2016. / SUR La Agencia Hidráulica asegura que no es de su responsabilidad pese a pasar por una vía pecuaria y el alcalde sostiene que la obra corresponde a la administración andaluza FERNANDO TORRES Martes, 5 junio 2018, 00:36

El puente de San Joaquín, un importante paso de vehículos de Alhaurín de la Torre, lleva cerrado al tráfico desde las lluvias de finales de 2016. En los últimos días, el Ayuntamiento ha tratado de sacar de nuevo a flote el debate sobre la eventual intervención con la que reparar la infraestructura, que consideran responsabilidad de la Junta de Andalucía. Para ello esgrimen varios documentos en los que el arroyo que atraviesa el puente (Arroyo del Valle), es una vía pecuaria. No obstante, la Junta señaló ayer a este periódico, en respuesta a las demandas municipales, que la administración autonómica «no es responsable», ya que esta «no es titular» de la construcción ni de su mantenimiento.

La Junta de Andalucía argumenta que, pese a que el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) recoge el arroyo como vía pecuaria –es un documento constatado por la propia administración–, ellos no son responsables de las infraestructuras que pasen por encima, por lo que, según este planteamiento, el principal punto del Ayuntamiento para rendir cuentas a la Junta no sería válido.

Además, el gobierno andaluz asegura que el Ayuntamiento inició expediente y solicitud para la ejecución de un puente sobre el mismo arroyo a finales de 2001. Según explican, no existe resolución de dicha solicitud de obras ya que el Consistorio no respondió al requerimiento que se le hizo en enero del año siguiente para justificar la capacidad de desagüe del proyecto municipal. La Junta considera «sorprendente» que el Consistorio pida ahora fondos para reparar una infraestructura sobre una vía pecuaria en la que ellos mismos quisieron intervenir motu proprio hace 17 años.

Joaquín Villanova pide a la Junta que demuestre que el arroyo del Valleno es vía pecuaria

Esta es la principal baza con la que la Consejería de Medio Ambiente ha rechazado las diversas peticiones del Ayuntamiento en las que se solicita la intervención de la Junta. En una de ellas, además de citar el ya mencionado expediente de solicitud municipal para intervenir en el arroyo del Valle, se recuerda que las funciones de la Agencia Hidráulica de Andalucía (dependiente de dicha Consejería), sólo puede intervenir en puntos de interés comunitario. Entre las funciones del organismo «no se incluye en ningún caso la obligación de la Administración Hidráulica de realizar la conservación, mantenimiento, reparación o reconstrucción de obras de paso o de viales no vinculados a infraestructuras hidráulicas que sean de interés de la Comunidad Autónoma».

Críticas municipales

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento critican la postura de la administración. Fuentes municipales aseguran textualmente que la Junta de Andalucía «miente». Recalcan que el informe de 2001 al que la Agencia Hidráulica Andaluza se refiere a una intervención en una carretera, no en una vía pecuaria, y que fue un proyecto que se quedó paralizado pero de forma desvinculada al arroyo del Valle.

El regidor de la localidad, Joaquín Villanova, apostilló ayer en declaraciones a SUR que la vía pecuaria «es todo, también los caminos que la cruzan, en este caso el puente». Para el alcalde, el problema es «que no se quieren hacer cargo de una intervención que cuesta más de un millón de euros». Instó así a que la Junta demuestre a través de un informe que esa zona no es un conducto de interés comunitario: «Todavía estoy esperando a que la delegación de Gobierno me diga por qué eso no es vía pecuaria, según un supuesto informe que hicieron sus servicios jurídicos con el que me rebatieron hace tres semanas; si no digo la verdad que me denuncien».