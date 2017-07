Alhaurín el Grande, conmocionado por la muerte de Lucía Alhaurín el Grande ha amanecido pegado al televisor / F. Torres El cuerpo de la menor, de tres años de edad, ha sido hallada esta mañana junto a las vías del tren FERNANDO TORRES Alhaurín el Grande Jueves, 27 julio 2017, 11:50

Alhaurín el Grande ha amanecido pegado al televisor. Las llamadas y los mensajes confirmaban la noticia, imposible de creer en las pantallas. Lucía Vivar, la niña de tres años que desapareció la noche del miércoles en Pizarra, ha sido hallada sin vida esta mañana, a las 8.00 horas. Se trata de la hija de Antonio y Almudena, un joven matrimonio muy conocido en Alhaurín el Grande, que había ido a cenar a Pizarra, pueblo natal del padre. Él trabaja en la empresa familiar, un negocio dedicado a excavaciones industriales que efectúa contratos regulares con el Ayuntamiento. Ella, en una gasolinera cercana. "Prácticamente todo el mundo les conoce", ha apuntado Toñi Ledesma, alcaldesa del municipio, quien ha anunciado que se han decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todos los actos públicos.

En la calle donde está ubicado el negocio familiar, los vecinos llevan toda la mañana pegados al teléfono. Frente a la empresa hay un bar donde el desayuno ha estado marcado por el desenlace de la noticia. "Hemos tenido un despertar horrible", ha explicado el propietario del bar. "Aquí todos conocíamos a la niña, a sus padres y a sus abuelos, esto no tiene sentido". En una de las mesas más alejada de la puerta, Clara, amiga de la familia, ha relatado emocionada las horas previas a la llamada que confirmó la muerte de Lucía. "No nos lo podemos creer", ha expresado. "Primero lo vi en la televisión, y cuando vi el nombre de la niña no me lo podía creer".

En la misma calle, un poco más arriba, la propietaria de una peluquería hablaba a través de la reja del local con varios vecinos. "Escuchamos un grito y salieron corriendo". Los abuelos de la menor recibieron la noticia de madrugada. "La abuela estaba en el coche esperando a su marido con la mirada perdida y diciendo que se había perdido la niña". Algunos negocios de la calle no han levantado la persiana esta mañana ya que muchos conocen a los padres y han ido a Pizarra para estar con ellos.

"Mucho cuidadito con los niños". Con este consejo, algunos vecinos asimilaban lo ocurrido y terminaban de dar la noticia a aquellos que no se habían enterado. "¿Pero se perdió o se la han llevado?", han preguntado un grupo recién llegado al local. Aunque la investigación está en proceso y de momento se desconocen las circunstancias de la muerte, el propietario del bar ha asegurado que "es imposible que una chica de tres años ande siete kilómetros de noche; alguien se la ha llevado, pero ¿por qué".