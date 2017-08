La alcaldesa de Ronda, sobre el 'caso boda': «Jamás he hecho nada para favorecer el interés particular de nadie» V. M. Teresa Valdenebro asegura que no se dio cuenta del cambio de la fecha del matrimonio en el documento para que la hija del edil que ha dimitido disfrutase de un permiso de vacaciones VANESSA MELGAR Ronda Viernes, 4 agosto 2017, 11:17

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro (PSOE), ha comparecido esta mañana por el caso boda, por el que dimitió un edil de su equipo de gobierno tras reconocer que falsificó el acta matrimonial de su hija, retrasando la fecha cuatro días para que la joven, según publicó ABC, pudiese disfrutar de un permiso laboral remunerado en el que se fue a Nueva York, al iniciar un contrato de enfermera temporal en el hospital de Ronda que comenzaba el 21 de junio.

La boda fue oficiada por la regidora el 17. Valdenebro ha explicado que no se dio cuenta de que la fecha estaba cambiada: "Las actas matrimoniales no le leen en las bodas". Ella, con los testigos y los novios, firmó el documento.

La regidora también ha argumentado que no conoce "a qué se dedican los novios", sobre el contrato de trabajo y que "jamás he hecho nada que no debiera para favorecer el interés particular de nadie", por lo que ha negado irregularidades.

Valdenebro, arropada por sus socios de gobierno, ha anunciado que ella misma llevará en caso a Fiscalía para que se aclaren los hechos. Cabe recordar qur ayer la portavoz municipal del PP, María de la Paz Fernández, dijo que su formación ha solicitado la documentación pertinente y que con ella irá a Fiscalía. PP y Podemos vienen pidiendo la dimisión de la alcaldesa. Ésta ha rechazado dejar el cargo y ha dicho que se siente engañada pero que no guarda rencor al edil que se ha marchado, José María Jiménez, ya que cree que no ha sido con mala intención.