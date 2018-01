La alcaldesa de Ronda mantiene que no tenía conocimiento del cambio de fecha en el acta matrimonial de la hija de un ex edil Vanessa Melgar Teresa Valdenebro ha declarado, como investigada esta mañana ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad por el 'caso boda' VANESSA MELGAR Viernes, 26 enero 2018, 12:34

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, ha declarado, como investigada, esta mañana ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda, que trata de averiguar si se cometió un delito de falsedad documental en el cambio de fecha de un acta matrimonial de la hija de uno de sus ediles, José María Jiménez, que dimitió por estos hechos. La modificación, según publicó ABC, permitió a la joven acceder a un contrato laboral en el hospital y tener vacaciones en las que se fue de luna de miel a Nueva York.

Valdenebrio ha mantenido su versión ante la jueza, es decir, que no tenía conocimiento del cambio de fecha y que no recayó en que está estaba modificada. Ella ofició la boda el pasado 17 de junio con fecha, en el documento, que firmó, 21 de junio. Explicó que "las actas en las bodas no se leen". "No tenía conocimiento alguno de esa modificación, solo sé que unos novios me pidieron que los casara el 17 de junio y los casé el 17 de junio", ha afirmado, arropada por varios de sus ediles. "Me he basado en decir la verdad", ha añadido.

Valdenebro denunció los hechos en la Fiscalía. El ex edil, que ante los medios de comunicación exculpó a la alcaldesa, dijo en el juzgado que estaba al tanto de todo, al igual que su hija. La funcionaria que tramitó el acta dijo que se tramitó una segunda, con fecha 21 de junio, a petición del ex edil que le indicó que Alcaldía lo sabía.