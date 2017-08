La alcaldesa de Ronda lleva el 'caso boda' a la Fiscalía Teresa Valdenebro, ayer. :: v. m. El PP pide la dimisión de la regidora por firmar un acta matrimonial de la hija de un edil con la fecha cambiada, lo que le permitió tener vacaciones VANESSA MELGAR Martes, 22 agosto 2017, 00:54

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, aseguró ayer que ha llevado a la Fiscalía el llamado 'caso boda', en el que ella firmó un acta matrimonial de la hija de un concejal, de José María Jiménez, con la fecha cambiada, lo que le permitió a la contrayente, según publicó ABC, acceder a un contrato temporal en el Hospital de la Serranía de Ronda, como enfermera, y disfrutar de vacaciones remuneradas en las que se fue a Nueva York de luna de miel. El edil en cuestión presentó su dimisión, una renuncia que se hizo efectiva ayer con la celebración de un pleno extraordinario, y el PP, en la oposición, sigue pidiendo la dimisión de la alcaldesa al asegurar en todos los documentos del expediente figura la fecha del 21 de junio (la boda tuvo lugar en el 17), menos en algunos en los que «el 21 aparece encima del 17», dijo el secretario del PP rondeño, Antonio Arenas. Los populares también anunciaron que llevarían a la Fiscalía el 'caso boda'.

«Que se diriman las responsabilidades jurídicas que se tengan que dirigir, las políticas ya las ha asumido el concejal», indicó ayer Valdenebro y añadió: «La primera interesada en que esta cuestión se aclare soy yo y todo el equipo de gobierno en su conjunto», insistió la regidora que dijo que la denuncia ante la Fiscalía se realizó el 10 de agosto.

La alcaldesa endureció su discurso contra la exregidora del PP María de la Paz Fernández: «Como ya sé el camino a la Fiscalía, no va a criar hierba... Hay muchas cuestiones que yo quiero que se aclaren en este ayuntamiento, bien puede ser la recompra del campo de fútbol por parte de la portavoz liberada de la oposición (refiriéndose a Fernández), bien puede ser el decreto debatido en los últimos plenos que ha sido declarado nulo de pleno derecho por el Consejo Consultivo de Andalucía de la portavoz mediante el que quería poner en un puesto de trabajo a un funcionario que no le correspondía, que no había hecho méritos para ello...», relató.

Anticipos por devolver

Valdenebro demandó a Fernández que le pida a uno de sus ex cargos de confianza «que pague el dinero que le debe a los rondeños», refiriéndose a una serie de adelantos firmados por la ex alcaldesa en la nómina de uno de estos cargos cuando gobernaba (alrededor de 1.400 euros) que están pendientes de reembolsar. «Para dar ejemplo, hay que dar ejemplo», sentenció y exigió a la ex alcaldesa que «se lave la boca con lejía» para hablar de ella y del equipo de gobierno. Valdenebro exigió a Fernández una «actitud colaborativa» y la acusó de «maltrato verbal».