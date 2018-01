La alcaldesa insiste en que desconocía que se cambió la fecha del acta en el 'caso boda' Valdenebro, que ofició la boda y firmó el acta, declaró como investigada. :: v. melgar Valdenebro declara ante la jueza que investiga si se falsificó el documento del enlace de la hija de un exedil para que ésta accediese a un trabajo y disfrutase de vacaciones VANESSA MELGAR Sábado, 27 enero 2018, 01:06

Ya dijo que las actas de las bodas no se leen y que jamás ha hecho nada para favorecer a nadie y ayer añadió que no sabía que la fecha de la boda de la hija de uno de sus concejales, ya exedil, estaba modificada. «Solo sé que unos novios me pidieron que los casara el 17 de junio y los casé el 17 de junio». La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, se reafirmó ayer en su defensa en el llamado 'caso boda', en el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda está investigando si se ha cometido un presunto delito de falsedad documental en el cambio de fecha del acta matrimonial de la hija del ex concejal José María Jiménez, del PSOE y que dimitió por estos hechos.

La modificación, según publicó 'Abc', permitió a la joven acceder a un contrato temporal que le ofreció el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Hospital de la Serranía de Ronda y disfrutar por ello de vacaciones remuneradas en las que se fue con su marido a Nueva York, a pasar su luna de miel.

La regidora acudió ayer a los juzgados rondeños a las 10.00 horas, en calidad de investigada, escoltada por parte de sus ediles: Alberto Orozco, Francisco Márquez, María José Sánchez y María de la Paz Aguilar.

Tras algo más de una hora, Valdenebro finalizó su declaración ante la titular del citado juzgado y aseguró, ante los medios de comunicación: «Soy la primera interesada en que todo se aclare, con la verdad por delante», reiteró, al tiempo que recordó que fue ella misma quien el pasado verano denunció los hechos ante la Fiscalía. «Me he basado en decir la verdad», insistió.

«No solo no caí (en que la fecha del acta matrimonial estaba modificada), no tenía conocimiento alguno de esa modificación», aseguró, al tiempo que, según dijo, no quiso entrar en más detalles.

Cabe recordar que la boda tuvo lugar, en una finca familiar, el pasado 17 de junio y que en el expediente consta el 21 de junio. Valdenebro ofició la boda y firmó el acta matrimonial y, desde que el caso saltó a la luz, ha defendido su inocencia.

«Miente y engaña sin pudor»

Por su parte, el ex edil, que ocupaba la concejalía de Pedanías, cambió su declaración ante la jueza, indicando que Valdenebro estaba al tanto del cambio de fecha, en la línea de lo que también dijo a la jueza su hija y otras personas que también han declarado. Ante los medios de comunicación, Jiménez exculpó reiteradamente a Valdenebro, al argumentar que el cambio de fecha fue solicitado por su familia, que prefería que la celebración del enlace tuviese lugar en sábado, en lugar de en miércoles.

La funcionaria que tramitó el acta, en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento, declaró que se hicieron dos documentos, uno con fecha 17 de junio y otro, con fecha 21 de junio, tras el requerimiento del ex edil, que le indicó que la Alcaldía estaba al tanto y que no había ningún problema.

Sobre el 'caso boda', ayer el portavoz provincial del PP de Málaga, José Ramón Carmona, pidió a la dirección provincial del PSOE que «no mire hacia otro lado y exija la dimisión de la alcaldesa». Argumentó que Valdenebro «miente y engaña sin pudor» y que, tras su declaración, «ha vuelto a quedar acreditado que tenía pleno conocimiento del caso desde el principio».

Carmona también criticó que Valdenebro, ante la jueza, haya implicado a una funcionaria adscrita a la Alcaldía y al su jefe de Alcaldía «en un fraude que contaba con su colaboración necesaria», declaró el dirigente popular.