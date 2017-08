La alcaldesa dice que no leyó la fecha del acta matrimonial en el 'caso boda' Valdenebro, en el centro, ayer, con sus socias de gobierno. :: v. m. Niega que favoreciera a la hija de un edil al firmar el documento con la fecha cambiada, lo que permitió que accediera a un contrato y a vacaciones VANESSA MELGAR Sábado, 5 agosto 2017, 00:06

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro (PSOE), salió ayer a la palestra pública por el 'caso boda' que saltó a la luz el pasado martes. Explicó, junto a sus socias de gobierno, Isabel Barriga (PA) y Francisca González (IU), que no reparó en que la fecha del acta matrimonial de la hija de uno de sus ediles, que ella firmó el 17 de junio, cuando tuvo lugar el enlace que ofició, estaba cambiada (ponía 21 de junio). La modificación la solicitó la familia interesada en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento por «el interés particular de la persona que se casa», dijo el concejal que anunció su dimisión. Según publicó ABC, el cambio permitió a la novia acceder a un contrato temporal de enfermera en el hospital de Ronda, que se iniciaba el mismo 21 de junio, y disfrutar de vacaciones remuneradas en las que se fue a Nueva York de luna de miel.

«Jamás he hecho nada que no debiera, ni he alterado nada que no debiera, para favorecer el interés particular de nadie», sentenció ayer la alcaldesa. «El acta matrimonial no se lee nunca, pero ni en esa boda, ni en las demás, ni otros concejales leen el acta, solo recoge las firmas de los novios, testigos y el que casa para dar fe de que allí ha habido una boda», explicó Valdenebro, que aseguró que desconocía que la novia tenía pendiente un contrato laboral: «Ni sé a qué se dedican los novios, ni si tiene un contrato pendiente, ni si hay o no viaje... no he hecho nada malo», mantuvo.

Valdenebro dijo que se siente engañada por el concejal de su partido José María Jiménez, el padre de la joven, que abandonará el cargo tras reconocer que se falsificó el documento. Exculpó a la alcaldesa insistiendo en que no estaba al tanto del cambio de fecha. «No le guardo rencor», añadió Valdenebro.

A Fiscalía por doble vía

El 'caso boda' se investigará en el SAS, con una información reservada, y se denunciará ante la Fiscalía por parte del PP y de la propia alcaldesa, que aseguró que pondrá a disposición toda la documentación necesaria: «Soy la primera interesada en que se aclaren estos hechos», expresó. Afirmó que cuando tuvo conocimiento de la situación, por lo medios de comunicación, aseguró, comprobó la fecha en el acta matrimonial y remitió un escrito a la secretaria del Ayuntamiento dando fe de que el enlace se celebró el 17 de junio y el acta se firmó ese día. La portavoz del PP, María de la Paz Fernández, aseguró que Valdenebro tenía conocimiento de los hechos desde hace 15 días. «Ha estado callada y mantenido al concejal, ha ocultado», declaró.

La socialista descarta dimitir, tal y como piden el Partido Popular y Podemos, que hablan de un presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación, fraude al SAS y la Seguridad Social y un caso de nepotismo.