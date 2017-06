El alcalde de Alcaucín construye un gallinero sin licencia y lo demuele ante las quejas de los vecinos La caseta fue demolida sólo unos días después de ser levantada. / Sur Mario Blancke, que lleva también Urbanismo, reconoce que hizo la obra sin permiso municipal y rechaza dimitir a pesar de que el grupo del PP se lo ha pedido en pleno AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 29 junio 2017, 00:36

La sombra de las construcciones ilegales en el campo en el municipio de Alcaucín, cuando todavía no ha concluido el macrojuicio del ‘caso Arcos’ contra la corrupción urbanística, vuelve a resurgir en la localidad. En esta ocasión, la polémica tiene como centro de la diana la construcción de una caseta de obra de apenas cuatro metros cuadrados y sin licencia para ser usada como gallinero por parte del alcalde, Mario Blancke (Ciudadanos) -gobierna con el apoyo de PSOE con tres concejales cada uno-, junto a su vivienda, que es legal, ubicada en suelo no urbanizable.

El asunto ha saltado a la palestra en el último pleno ordinario de la corporación celebrado este martes al preguntar el portavoz del PP en la oposición, Domingo Lozano, al propio regidor sobre el tema y exigirle su dimisión, algo a lo que de momento se niega Blancke a pesar de reconocer que es cierto que llevó a cabo dicha construcción sin la preceptiva autorización municipal, pero que la demolió entre tres y cuatro días después de haberla concluido al tener conocimiento de las críticas de algunos vecinos.

Blancke reconoció ayer a SUR que es cierto que construyó un gallinero que incluía una pequeña obra junto a su casa y que para su ejecución no solicitó licencia al Ayuntamiento porque la normativa vigente habría interpretado la actuación como un aumento de la edificación. «No me la habrían concedido ni con un plan de actuación, cuando se trataba sólo de un gallinero de uso doméstico», explicó el alcalde, que dijo que ha puesto el hecho en conocimiento de su partido a nivel provincial.

El alcalde, que se presentó a las elecciones municipales por el partido naranja con el respaldo de la asamblea de la asociación Save Our Homes (SOHA) -en español Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía-, integrada por propietarios de viviendas irregulares en el campo, la mayoría residentes extranjeros, para trabajar en favor de la legalización de dichas casas, insistió en que la caseta en cuestión ya no existe porque la derribó. Asimismo recalcó que no tiene intención de renunciar al cargo «por un gallinero. Si no dimite Montoro después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la amnistía fiscal, tampoco lo voy a hacer yo», afirmó.

Blancke, que es el único residente elegido alcalde en un municipio malagueño, atribuyó la petición de dimisión del PP en el pleno a la «enemistad manifiesta de Domingo Lozano contra mi persona por haberle arrebatado la Alcaldía de Alcaucín a pesar de ser el candidato más votado en las municipales».

El edil del PP declaró por su parte que ha puesto lo sucedido en conocimiento del gabinete legal del partido por si de la actuación del alcalde pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad legal, «ya que llevó a cabo la obra a sabiendas de que no contaba con la preceptiva licencia municipal».

Desde Ciudadanos la vicepresidenta segunda del Consejo General y diputada provincial, Teresa Pardo, confirmó que el tema está siendo analizado por la formación naranja, pero que el partido no ha adoptado de momento ninguna postura al respecto.

Aunque el portavoz del PSOE y primer teniente de alcalde, Florencio Lozano, no quiso pronunciarse sobre la actuación del alcalde y la postura que va a mantener como miembro del equipo de gobierno, si que lo hizo el secretario local de la formación socialista en Alcaucín, Eduardo Moreno, que dijo que exigirá responsabilidades política al mandatario. «Los cargos públicos deben dar ejemplo y el alcalde se da la circunstancia de que lleva también Urbanismo. Qué le va a decir este señor a un vecino cuando el Ayuntamiento no le conceda licencia para hacerse un gallinero y él si se lo haya construido. Lo ha demolido, pero la demolición supone que reconoce que no lo ha hecho bien», declaró Moreno. El dirigente del PSOE descartó no obstante que su grupo vaya a romper el pacto suscrito con Ciudadanos.